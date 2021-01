Un celebru caricaturist român se războieşte cu Administraţia Cimitirelor din Focşani. De la ce a pornit totul

Constantin Pavel, din Focşani, este unul dintre caricaturiştii români de renume internaţional. Familia acestuia, mai exact soţia, Mariana Pavel, a dobândit printr-un act de moştenire două locuri de veci în Cimitirul Sudic din Focşani, în suprafaţă de 6,29 mp, acolo unde sunt înmormântaţi părinţii acesteia, respectiv tatăl, veteran de război, decorat pentru contribuţia în armata regală a României şi mama, care s-a stins din viaţă după 1990.

Înainte de a muri, în 1980, mama Marianei Pavel, Ioana Petroianu, a concesionat cele două locuri de veci, cu o suprafaţă de peste 6 mp, pentru o perioadă de 99 de ani, de la fosta Întreprindere Gospodărească a Oraşului (IGO).

Dovada o reprezintă chitanţa pentru plata concesiunii, în valoare de 345 de lei, pe verso fiind trecută inclusiv suprafaţa concesionată, de 2,5x2,5. Cât a fost în viaţă, Ioana Petroianu a avut grijă de cele două morminte şi a plătit mereu taxa anuală de îngrijire a cimitirului, această sarcină fiind preluată mai departe, după decesul femeii, de fiica ei.

Anul trecut însă, când a încercat să aducă o serie de îmbunătăţiri locului unde sunt înmormântaţi părinţii soţia caricaturistului Pavel a aflat de la cei care administrează cimitirele în Focşani că unul din locuri este ocupat ilegal.

„Am vrut să refac mormintele iar condiţia pe care mi-au pus-o a fost să concesionez locul, întrucât nu este pământul meu. Mi-au spus că este o sumă de peste 2.000 de lei pentru concesionare, fapt cu care nu am fost de acord, întrucât mama mea a plătit odată preţul pentru concesiune pe 99 de ani. Nu mai pun cont că atunci când a murit mama am plătit o sumă enormă pentru înhumare. Oamenii aceştia nu mai ţin cont de nimic, vor doar bani şi iar bani. Mai mult decât atât, ei nu recunosc un act de moştenire unde scrie alb pe negru suprafaţa care ne-a revenit în Cimitirul Sudic. Am aflat că sunt multe cazuri ca al meu şi mă întreb ce fac aceşti bătrâni care abia au bani să se întreţină şi sunt puşi să plătească sume pe care nu le au pentru locul lor de veci”, ne-a spus Mariana Pavel.

Femeia este decisă să meargă în instanţă pentru a-şi câştiga dreptatea, asta după ce i-a scris chiar primarului municipiului Focşani despre situaţia sa. Răspunsul primit a fost unul de natură să tulbure şi mai mult apele. „În urma verificărilor efectuate de Biroul Administrare Cimitire a rezultat faptul că doamna Petroianu Ioana a concesionat în Cimitirul Sudic al municipiului Focşani un mormânt cu suprafaţă de 3 mp.

Concesiunea a fost încheiată cu chitanţa Nr. 370/3.03.1980 şi are valabilitate 99 de ani. Mormântul este situat în Cimitirul Sudic şi are suprafaţa de 8,23 mp. Deoarece nu se verifică suprafaţa ocupată cu acte, Certificatul de Moştenitor a fost întocmit greşit pe suprafaţa de 6,25 mp, suprafaţă trecută pe verso pe chitanţa Nr. 370/1980, pe când în realitate suprafaţa concesionată era de 3 mp. În consecinţă, eroarea se poate îndrepta prin întocmirea unei înscrieri de rectificare conform art.259 din Regulamentul de aplicare a Legii Notarilor Publici”, este răspunsul primarului Cristi Misăilă.

Mariana Pavel a mai aflat de la primar că nu poate primi gratuit, de la primărie, un loc în cimitir, nici măcar în baza recunoaşterii meritelor soţului ei, care a reprezentat cu mare succes oraşul peste tot în lume, de astfel de gratuităţi beneficiind doar cavalerii ordinelor naţionale.

Directorul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice, Costel Dochioiu, care are în subordine Biroul Administrare Cimitire, recunoaşte că în momentul de faţă sunt multe probleme cu deţinătorii locurilor de veci, după măsurătorile care au avut loc în ultimii ani.

„Trebuie să precizez că locurile de veci nu sunt proprietatea nimănui, ci au fost doar concesionate pe 7, 25 sau 99 de ani. Legea spune că dreptul de concesiune nu se transmite gratuit moştenitorilor. De doi ani facem o inventariere a tuturor locurilor din cimitire şi avem destule situaţii neclare. Este adevărat, oamenii trebuie să plătească o sumă de 370 de lei/mp concesionat, dar nu impunem să facă lucrul acesta imediat. Nu pleacă nimeni cu locurile de veci, până la sfârşitul anului pot veni să-şi plătească concesiunea. Nu se poate plăti în rate, ci tot odată”, ne-a declarat Costel Dochioiu.

