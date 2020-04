Un angajat de la DSP, beat, a făcut scandal la centrul de carantină din Hotelul Unirea. Poliţist: "Zici că era Mancuso de la FBI"

Un asistent de la Direcţia de Sănătate Publică a provocat scandal, luni seara târziu, în apropierea centrului de carantină deschis la Hotelul Unirea.

El a venit băut, aproape de miezul nopţii, şi a încercat să treacă de oamenii de ordine postaţi în faţa hotelului.

Poliţistul care a avut de-a face cu angajatul DSP a relatat incidentul pe pagina sa de Facebook.

„31 martie 2020. Ora 23.45. Sînt în tură de aproape 4 ore, asta dacă nu pun în calcul faptul că am venit puţin mai devreme, m-a rugat colegul să îl schimb la 19.30, azi e ziua soţiei sale. Sînt la hotelul Unirea, unde este punct de carantină. Este linişte. Eu şi colegul de la jandarmi stăm echipaţi cu mănuşi şi măşti şi ne omoară plictiseala. Mai bine plictiseala decît… Ora 23.50. În faţa centrului apare o maşină. Se dă jos un nene şi ne întreabă dacă ştiu ce este în hotel. Rămînem blocaţi. Explicăm omului ce şi cum, dar omul nu este mulţumit. Ne tot scoate o legitimaţie de la DSP şi o tot flutură în faţa noastră de zici că este Mancuso de la FBI (un serial mai vechi pentru necunoscători). Ne reproşează că ar fi trebuit să intrăm în incintă şi să ştim dacă oamenii sînt mulţumiţi, dacă au nevoie de ceva, dacă interacţionează între ei. Explicăm omului că nu avem cum să intrăm, dar se vede că nu înţelege. Ne întreabă de vreo 6 ori dacă intră sau iese cineva. Nu de alta, dar nu pricepe. Tot scoate legitimaţia. Nu are mască, nu are mănuşi de protecţie, dar are legitimaţie. Ne tot întreabă de o cheie şi o tot cere. Cheia se dă doar medicilor în cazul în care mai este adus cineva în carantină. Nu pricepe. În plus, ne spune că sîntem în subordinea lui şi trebuie să dăm concursul. Tot vine în faţa noastră iar noi tot căutăm cei 2 metri. Scoate iar legitimaţia. Consider că spectacolul durează prea mult (5 minute,dar am văzut şi filme care durau mai puţin). Dau prin staţie şi vin colegii. I se pune şi fiola. 1,01 la mie în aer expirat. Este dus la spital. 1 aprilie 2020. Ora 00.20. Eu şi colegul ne închinăm cu 4 mîini”, a povestit poliţistul pe pagina sa de socializare.

În timpul incidentului, poliţistul şi-a chemat colegii iar angajatul DSP a fost oprit în trafic, pe Bulevardul Unirii. El s-a ales cu dosar penal după ce a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentraţie de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat.