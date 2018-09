Ultimul Cavaler al Ordinului “Mihai Viteazul” a murit la vârsta de 104 ani şi a fost  înmormântat la Focşani

Ultimul Cavaler al României, generalul (rtr.) Constantin Mihalcea, în vârstă de 104 ani, a fost înmormântat miercuri în Cimitirul Nordic din Focşani.

Generalul, care a absolvit Liceul „Unirea”din Focşani în anul 1932, are rude în municipiul Focşani.

Ceremonia de înmormântare s-a desf[;urat cu toate onorurile militare, iar din partea Ministerului Apărării Naţionale a depus o coroană de flori generalul de brigadă Ciprian Marin, comandantul Brigăzii 8 LAROM ”Alexandru Ioan Cuza” din Focşani.

La 22 iunie 1941, a intrat în Basarabia, alături de întreaga Armată Română, în calitate de ofiţer al Regimentului 3 Artilerie Focşani.

”Am participat la eliberarea Basarabiei, la trecerea Nistrului şi la luptele din Ucraina, de la Bug şi Nipru. Am ajuns până în Crimeea, Caucaz, Istmul Pericop, Krasnodar şi stepa Kalmucă, la sud de Stalingrad… am fost prizonier de război la nemţi în Lagărul “Vistra nr. 8”, de unde am fost eliberat în 1945 de trupele sovietice”, spunea generalul (rtr.) Constantin Mihalcea acum mai mulţi ani.

A devenit Cavaler al Ordinului “Mihai Viteazul” după ce, a doua zi de Crăciun a anului 1942, cu bateria înconjurată de tancurile sovietice a reuşit să iasă din încercuire, împreună cu toţi militarii din subordine. Distrăgând atenţia ochitorilor de pe tancurile T34, a scos soldaţii din faţa inamicului, ţâşnind călare printre tancuri şi prin nămeţii ridicaţi de viscolul siberian. “Nu mi-am făcut decât datoria. Am făcut ceea ce trebuia să fac. Pentru asta m-am pregătit, asta am făcut”, declara generalul într-un interviu.