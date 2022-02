Trupa "Provincialii" s-a întors de Chişinău cu un cuplu din Ucraina izgonit de război."Hai să ajutăm. Nu costă nimic"

Trupa de muzică uşoară 'Provincialii', una dintre cele mai consacrate din România, s-a aflat în ultimele zile în Republica Moldova, pentru înregistrări la Chişinău.

La revenirea în patrie, artiştii au avut ocazia să facă o faptă de toată lauda, luând cu ei în maşină doi tineri care se iubesc şi fug din calea războiului.

Este vorba despre un bărbat american de culoare şi iubita lui, ucraineancă.

"În drumul spre intoarcere din Moldova, am luat un cuplu care fuge din fata razboiului! El este american venit in vizita la iubita lui din Ukraina! I-am luat cu noi Un gest mic ajuta enorm, hai sa ne ajutam in aceste clipe grele, nu costa nimic!", a scris Ionuţ Ungureanu pe pagina de Facebook.