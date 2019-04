Sentinţă definitivă blândă pentru ucigaşul unei tinere omorâte în bătaie. Judecătorii au schimbat încadrarea faptei

Ionuţ Arghişan, bărbatul în vârstă de 32 de ani din comuna Vidra, judeţul Vrancea, care a bătut cu bestialitate o tânără de 18 ani, din localitate, în urmă cu un an, fata murind ulterior la spital, a scăpat cu o pedeapsă uşoară.

Judecătorii Curţii de Apel Galaţi l-au condamnat definitiv la şapte ani de închisoare, după ce în dosarul de la fond judecătorii de la Tribunalul Vrancea au dat o sentinţă de 13 ani de închisoare în dosarul de omor. La apel însă, magistraţii gălăţeni au decis schimbarea încadrării juridice din omor în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, reducându-i astfel substanţial pedeapsa, din care a executat deja un an.

"Admite apelul declarat de inculpatul Arghişan Ionuţ. Desfiinţează în parte sentinţa penală 168 din 19.12.2018 pronunţată de Tribunalul Vrancea şi în rejudecare. În baza art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului Arghişan Ionuţ din infracţiunea de omor în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev. de art. 195 Cod penal. Condamnă pe inculpatul Arghişan Ionuţ la o pedeapsă de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prev. de art. 195 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală", se arată în decizia magistraţilor gălăţeni.

Făptaşul trebuie să plătească şi daune morale de 20.000 de euro familiei victimei, dar şi cheltuieli cu spitalizarea tinerei care a murit.

Anul trecut, pe 2 aprilie, Ionuţ Arghişan a bătut-o cu bestialitate pe Monica Vidreanu, o tânără în vârstă de 18 ani.

Fapta s-ar fi produs pe fondul geloziei bărbatului, care era beat în acel moment. Când şi-a dat seama de gravitatea faptei sale, a luat-o pe tânără şi a dus-o la spital. Fata s-a stins din viaţă la Spitalul de Neurochirurgie din Galaţi, după o lună în care s-a aflat în comă.

Cazul a sensibilizat multă lume la vremea respectivă. În vreme ce Monica se zbătea între viaţă şi moarte, tinerii localnici din comună au organizat un marş tăcut împotriva violenţei, dorind să tragă un semnal de alarmă faţă de creşterea numărului de acte de violenţă săvârşite asupra copiilor şi asupra femeilor, în primul rând.

Ei au sperat că la judecată se va face dreptate. Sentinţa pronunţată acum două zile la Galaţi a revoltat însă multă lume.

“Trebuia să fiu martor in proces pentru daune materiale, am refuzat neştiind exact cuantumul cheltuielilor. Însă nu am încetat nicicând să sper, să cred că se va face dreptate. Nu am mai scris din respect pentru părinţii ei şi frate. Băi, vouă nu vă e Ruşine?!Domnule avocat care aţi apărat criminalul?! Stimată instanţă?! Serios?! Vă priviţi în oglindă, vă pupaţi şi adormiţi liniştiti. Ea putrezeşte, Pe el l-aţi consolat. Jenant”, este masajul unei tinere.

“Nu politicienii sunt de vină, ci românii! Lipsa de reacţie, de atitudine, de implicare a românilor lasă mult, foarte mult de dorit! Oamenii trebuiau să iasă în stradă, să marcheze momentul, să facă presiuni, deoarece toţi au fete, prietene, mame, bunici! Dar într-o ţară unde violenţa domestică este tacit acceptată...o crimă sau un viol în plus ce mai contează? Oricum mereu e vina fetei sau a femeii!”, a comentat o femeie sentinţa magistraţilor..

