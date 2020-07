Scrisoarea deschisă a unui medic infectat cu Covid-19 către tineri. "Boala există şi are o contagiozitate foarte mare"

Unul dintre medicii cunoscuţi din Vrancea, Ion Albu, fost director al celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ şi chiar al Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea, cu mulţi ani în urmă, face un apel către tineri să nu mai ignore şi să nu în râs virusul care face ravagii în lume.

Infectat la rândul său cu Covid-19, dr. Albu spune că a avut de tras de pe urma bolii şi încă nu s-a vindecat, fapt pentru care a ales să prezinte experienţa sa într-o postare publică pe Facebook, practic o scrisoare deschisă, tocmai pentru ca tinerii să conştientizeze situaţia mai bine.

"Mă numesc Ion Albu, am 68 de ani, sunt medic primar, doctor în ştiinţe medicale şi încă lucrez la Spitalul Judeţean "Sf. Pantelimon" Focşani. Am să încerc sa fiu cât se poate de direct, sincer şi scurt. De 20 de ani am hepatita cronică autoimună, pentru care iau tratament cu medicamente de scădere a imunităţii. Iniţial a fost o hepatita B(boala profesionala, luata de la bolnavi când operam), care apoi a devenit autoimună. Am fost internat 5 săptămâni în spital pentru bronhopneumonie cu covid, complicata cu cu hidropneumotorax (apa şi aer în plămânul stg+chist hidro -aeric).Acum sunt acasă, revenirea este lungă şi înceată şi mai necesită încă o intervenţie chirurgicala pe plămânul stg + recuperare(minim 5-6luni. Am să abordez subiectul covid. La ora actuala în ţară sunt 2 atitudini în populaţia ţării.Cei care cred în existenta covid-ului şi cei care nu cred. Primii sunt cei care au făcut boala (şi familiile lor) + cadrele medicale din spitale care s-au confruntat cu ea. A doua categorie o reprezintă persoanele tinere care nu au făcut-o, sau au făcut-o şi a trecut neobservată. Am sa va transmit observaţiile mele, atât ca medic, cât şi ca bolnav. Boala EXISTĂ! Are o contagiozitate, f. mare la persoanele cu risc crescut: bătrâni, bolnavi cu boli asociate care scad imunitatea. La tineri sau cei cu imunitatea normală poate sa nu apară sau sa treacă neobservată. De aceea persoanele care nu cred în covid sunt în general persoane tinere. Multe persoane tinere sunt purtătoare de covid şi nu ştiu. Faptul ca ele sunt cele mai mobile în societate şi de multe ori ori nu ştiu că sunt infectate, transmit virusul celor cu risc. Unele din aceste persoane au un grad de cultură medicală scăzut sau chiar nu le pasă. Persoanele în vârstă sau cu risc crescut sunt mai temătoare, de obicei respectă măsurile de prevenţie. Ce se întâmplă când apărea un tânăr purtător din familie, sau din afara ei, care nu respecta regulile de prevenţie. Îi infectează. Fac apel la tineri să respecte regulile de prevenţie, pentru că ei sunt principalul factor de răspândire a bolii. După părerea mea virusul a fost creat în laborator. Sunt multe cercetări ale unor specialişti prestigioşi, independenţi, care au semnalat acest fapt. Manipularea nu poate ascunde adevărul. Dacă a scăpat dintr-un laborator, sau a fost eliberat intenţionat, nu pot să mă pronunţ. Viitorul va stabili acest fapt. Un lucru ştiu. Consecinţele lui sunt dezastruoase pe plan medical, economic şi social. În concluzie, virusul cu adevărat există, are contagiozitate extrem de mare la persoanele în vârstă şi la cei cu boli asociate grave, cu imunitatea scăzută (pot evolua grav şi la tineri, dacă îi prind cu imunitatea scăzută: oboseala, stres etc. De aceea uneori mai mor şi tineri). Sper ca observaţiile mele sa facă populaţia sa înţeleagă mai bine fenomenul medical covid. Cu stimă! Dr. Ion Albu", sprie medicul în postarea sa.