Scandal politico-imobiliar la Focşani. Jongleria păguboasă a primăriei cu un teren intravilan de 6,1 hectare

O vânzare din anul 2017 a unui teren în suprafaţă de 6,1 hectare din Focşani, într-o zonă bună, la preţ de dumping, este readusă pe tapet în aceste zile şi este motiv de dispută politică între protagoniştii ultimelor două alegeri locale, actualul primar Cristi Misăilă (PSD) şi fostul ministrul al Dezvoltării şi candidat la funcţia de primar, deputatul Ion Ştefan (fost PNL, actual Forţa Dreptei).

Ultimul îl acuză pe primarul în funcţie de un tun imobiliar care ar fi cercetat de Direcţia Naţională Anticorupţie şi de faptul că municipalitatea a scăpat printre degete un teren extrem de valoros pentru oraş, pe care se puteau dezvolta multe investiţii.

Terenul are o istorie destul de complexă şi a aparţinut înainte de 1989 Societăţii de Construcţii Montaj Focşani, firmă de construcţii care a construit oraşul în perioada comunistă.

Firma a ajuns în faliment iar bunurile ei au fost cumpărate în anii 2000 de un afacerist controversat de partid din Focşani, Valică Epure, aflat în sfera de influenţă a liderilor PSD din Vrancea.

La rândul său afaceristul, în schimbul unor datorii, a cedat terenul SC Portal Leasing IFN din Cluj Napoca, o societate de intermedieri financiare, care a solicitat mai multe executări silite în Vrancea.

Primăria Focşani a ajuns în această afacere în anul 2011, când prin serviciul specializat de impozite şi taxe a început procedurile de executare a firmei SC Portal Leasing IFN, pentru o datorie de peste 37.000 de lei.

Datorii rostogolite

În paralel, erau declanşate împotriva firmei clujene alte proceduri de executări silite din partea executorilor judecătoreşti. La vremea respectivă, municipalitatea a câştigat în instanţă dreptul de a singurul organ de executare în această procedură, mai ales că datoriile reprezentând impozite pe clădiri şi teren s-au rostogolit şi au ajuns la finalul anului 2016 la valoarea de 367.000 de lei.

Prin urmare, s-a deschis din nou calea procedurii de executare silită şi vânzare, lucru care s-a întâmplat pe 20 februarie 2017, când cele 6,1 hectare de teren s-au vândut pentru preţul de 1,350 milioane de lei, în jur de 280.000 de euro, considerat un chilipir, după ce iniţial, pe 8 februarie, imobilele au fost scoase la vânzare pentru 2.689.160 de lei.

Cumpărătorul, firma de construcţii Sodiva Conf, înfiinţată cu doar un an în urmă, administrată de Sorin Bolboacă, un nume necunoscut.

„Când tu vinzi în Mopaf 6 hectare de terem cu preţul de 5 euro nu înseamnă că ai păgubit municipiul Focşani? Este dosar penal la DNA, se lucrează, doar că instituţiile statului merg mai greu, dar o să vină din urmă. Nu poţi vinde 6 hectare de teren, indiferent ce justificări ai, cu 5 euro. Ori ai avut un interes în spate, ori ai o problemă de orientare geospaţială. Terenul a fost vândut unei societăţi comerciale înfiinţată pe numele unui angajat la o vulcanizare iar documentele pentru licitaţie au fost duse de o doamnă care este avocatul primarului”, a spus despre tranzacţie fostul ministru Ion Ştefan în cadrul unei emisiuni televizate.

Edilul spune că nu a fost informat

Primarul Cristi Misăilă, aflat în funcţie din vara anului 2016, se apără şi spune că nu a ştiut de tranzacţia care s-a făcut prin vânzare directă şi nu prin licitaţie publică.

„Nu a fost vorba de vânzarea unui teren ce aparţinea primăriei. Era un teren, cu mai multe clădiri ce aparţineau unei societăţi comerciale. Executarea silită funcţionează ca serviciu independent, nu sub conducerea primarului. Procedura a fost de vânzare directă. Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitaţie dacă se recuperează integral creanţa fiscală. Primăria, prin Serviciul de Impozit şi Taxe, a avut ofertă venită din partea cumpărătorului din care şi-au dat seama că pot recupera întreaga creanţă la bugetul local. Dacă vă spun că eu am aflat de această valorificare într-o şedinţă de lucru, după ce s-a întâmplat această valorificare, mă credeţi?”, a spus primarul Cristi Misăsilă consilierilor locali, într-o informare făcută pe subiect cu scopul de a se închide discuţia lansată în spaţiul public.

Edilul a recunoscut că era o afacere bună pentru municipiu dacă Primăria ar fi intrat în posesia terenului, cu condiţia ca şeful de la Taxe şi Impozite de atunci, Meluş Nazâru, cât şi juristul instituţiei, Cristina Mihalcia, să-l fi informat despre situaţia lui. Niciunul dintre ei nu mai lucrează azi în Primăria Focşani.

„Dacă exista o hotărâre de consiliu local şi cu acceptarea venită din partea vânzătorului, dacă ştiam la timp de vânzare, era o afacere bună. Dar nu am fost informat”, a mai spus edilul.

Cumpărătorul: „Nu am pe nimeni în spate"

Cât despre cumpărător, acesta ne-a declarat că nu are pe nimeni în spate, aşa cum s-a sugerat.

„Terenul l-am cumpărat în baza unui raport de evaluare. Eu sunt un om muncitor, nu am pe nimeni în spate, nu am deranjat pe nimeni şi nu dau nici spăgi. Nu am înţeles de ce nu a venit domnul Ion Ştefan să cumpere, dacă tot vorbeşte despre teren. Când am cumpărat, firma era pe numele cumnatului meu, dar eu figuram ca administrator în ea şi acum este a mea. În teren am investit cam tot atâţia bani pentru a-l curăţa şi acolo voi construi case”, ne-a spus Sorin Bulboacă.

De menţionat că la doi ani după această tranzacţie, în martie 2019, primarul Misăilă a prezentat aleşilor locali o ofertă primită pentru terenurile fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului, MOPAF, în valoare de şase milioane de euro, la momentul respectiv Primăria Focşani având de încasat peste 670.000 de euro, reprezentând impozite şi majorări de întârziere, de la firmele care deţineau în proprietate 19 hectare de teren.

Primarul spunea atunci că este de importanţă strategică terenul şi ar putea schimba faţa oraşului, dar nu a mai revenit cu un proiect de hotărâre în Consiliul Local.

