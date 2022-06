Românul care a arbitrat peste 40.000 de meciuri de fotbal, record mondial. A emigrat în SUA din cauza persecuţiilor

Viorel Ciubuc, un inginer din Focşani stabilit în perioada comunistă în Statele Unite ale Americii, a fost premiat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vrancea pentru activitatea sa în domeniul sportului. Viorel Ciubuc a jucat fotbal, la Focşani, în perioada 1970-1975, ulterior devenind arbitru.

Din cauza persecuţiilor de ordin politic din perioada comunistă, a fost nevoit să plece din ţară, ajungând în anii `80 în Statele Unite ale Americii.

Acolo şi-a câştigat existenţa arbitrând meciuri de fotbal, timp de 35 de ani, în perioada 1985-2020. În cariera sa, focşăneanul a arbitrat peste 40.000 de meciuri de fotbal şi fotbal în sală, un record mondial, lucru atestat de jurnaliştii americani de la Herald Net, un ziar din Seattle, Washington.

„Am lucrat la o sală de sport. M-am angajat imediat, pentru că le-a plăcut cum jucam fotbal. Peste puţin timp, m-am axat doar pe arbitraj. Am la activ peste 40.000 de partide arbitrate la sală. Se câştigau şase dolari pentru un meci de 50 de minute. În America este un adevărat cult pentru sport. Se joacă fotbal la sală de dimineaţa până seara târziu’, ne-a povestit Viorel Ciubuc.

Viorel Ciubuc a arbitrat peste 40.000 de meciuri FOTO heraldet.com

După Revoluţia din anul 1989, inginerul Viorel Ciubuc a intrat în posesia dosarului de urmărire de la CNSAS.

„Numele meu de urmărit era Condrea. Petrache Cândea era căpitanul de securitate care făcea cele mai multe note despre mine, dar au fost şi mulţi dintre aşa-zişii prieteni ai mei. Pas cu pas mi-am retrăit momentele din viaţa de atunci. Când am intrat în posesia celor patru dosare nu am putut sta locului până nu le-am citit din scoarţă în scoarţă. Mă urmăreau şi dădeau note despre ceea ce făceam în fiecare zi. Mi s-au pus microfoane în casă şi maşină. Peste tot. Sunt note în care se spune clar: este plecat pentru trei zile la ţară şi am făcut rost de chei pentru a putea intra în apartamentul său", dezvăluie inginerul acum în vârstă de 84 de ani.

Vă mai recomandăm:

PORTRET-Profesorul Alin Samoilă antrenează şi arbitrează din pasiune

Vasile Burgă face parte din "Generaţia de Aur" a fotbalului vrâncean