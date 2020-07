Rochii de mireasă cu efect întârziat. Cum a afectat pandemia firmele specializate în prestaţii legate de nunţi

Industria evenimentelor a fost una dintre cele mai afectate de pandemie. Virusul virulent care a pus pe jar toată laneta a dat peste cap şi planurile mirilor care abia aşteptau să se căsătorească şi care aveau programate nunţi în toată această perioadă, acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul botezurilor.

Prin urmare, din cauza stării de urgenţă, petrecerile de nuntă sau botez au fost sistate şi amânate pentru vremuri mai bune. Acest lucru a făcut ca rochiile de mireasă sau toaletele elegante să nu mai fie căutate decât în mică măsură. Evident, firmele specializate se confruntă cu cea mai mare criză de când se ştiu.

"Ce să vă spun, că sunt la 10% din vânzările de anul trecut? În ultima perioadă s-a mai dezgheţat ceva, week-end-ul trecut am avut patru nunţi, mai ales că s-a dat voie la restaurante la evenimente cu 20 plus 50 de invitaţi. Sunt însă foarte multe amânări de nunţi pentru anul viitor iar rochiile comandate au rămas pe rastel. Apreciez că au venit mirese care aveau comandată rochia, prima lor rochie de mireasă şi nu au renunţat la ea, au luat-o să o păstreze pentru când va fi evenimentul. Pierderile sunt foarte mari", ne spune Carmen Chiru, managerul unui magazin de specialitate.

În timp ce patroana ne explica toate aceste lucruri, în magazin au intrat doi tineri care urmează să aibă nunta la începutul lunii septembrie. Aceştia au venit să ridice rochia de mireasă comandată încă din februarie şi ne-au precizat că nu concep să amâne nunta programată de acum doi ani.

"Noi suntem din judeţul Buzău şi am venit după rochia comandată la Focşani. Tot ce sperăm este să nu intrăm din nou în stare de urgenţă, că nu ştiu dacă mai putem amâna. Deja de acum doi ani am programat nunta, pentru că nu găseam localuri disponibile atunci. Acum a venit COVID-ul şi sunt alte probleme. Avem prieteni care aveau nunţi anul acesta şi au fost nevoiţi să le amâne pentru anul viitor, în zile de joi, vineri, că atunci au găsit liber. Noi am cumpărat din timp băuturi pentru 300 de persoane, că aşa am gândit numărul invitaţilor, dar în noile condiţii trebuie să ne limităm la 70 de persoane", ne-au declarat Jeni şi Gabriel.

Trebuie spus că mai multe magazine de specialitate din Focşani, care vindeau articole de nunţi, şi-au închis deja porţile, iar cele care au rămas speră că virusul va fi învins şi oamenii vor reveni la vechile obiceiuri.

Anul trecut, pe vremea aceasta, îmi aduc aminte că nu aveam timp să respir în magazin. Vindeam foarte mult.

"Acum abia am dat o singură rochie într-o lună. Toată perioada stării de urgenţă am fost nevoiţi să închidem magazinul, iar acum, că l-am deschis, nu prea intră multă lume în el. Mai vin care spun că fac nunţi cu puţini invitaţi, cam la asta se rezumă activitatea noastră. Cinci magazine cu haine de evenimente au pus lacăt la uşă pe strada noastră. Patronii mei ştiu numai ei cum s-au descurcat în această perioadă", ne spune vânzătoarea unui magazin specializat din Focşani.

Sectorul de evenimente este însă mult mai întins, aici intrând şi zona de restaurante şi localuri, florăriile, muzicanţii, fotografii şi aşa mai departe, opiniile lor urmând să le prezentăm în alte episoade.

