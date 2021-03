Producătorul de vinuri care a salvat vechile soiuri româneşti. „Am deschis multe uşi în lume cu vinurile mele„

Producătorul este singurul din România care are cea mai mare suprafaţă de vie ecologică din ţară - 250 de hectare - şi la ora actuală se poate lăuda că deţine nu mai puţin de 16 soiuri româneşti de viţă-de-vie, fiind din acest punct de vedere fără concurent.

Pasionat pasionat al vinurilor de calitate, Lucian Neacşu a ţinut foarte mult ca licoarea obţinută din struguri culeşi la maturitate să fie mai sănătoasă decât celelalte.

„Vinul trebuie să fie un produs care ajută organismul. Am vrut să fac ceva singular şi unic şi zic eu că am reuşit, punând în valoare toate soiurile româneşti, respectiv Fetească Neagră, Băbească Neagră, Cadarcă, Zghihară, Fetească Regală, Şarbă, Tămâioasă Românească sau Busuioacă de Bohotin, soiuri pure româneşti. România are mari avantaje date de calitatea solului şi unicitatea condiţiilor pedoclimatice, care, exploatate în regim bio, potenţează aceste atuuri”, ne mai spune Lucian Neacşu.

Şansa ca România să răzbată pe piaţa mondială sunt vinurile româneşti

Recunoaşte că Şarba şi Băbeasca sunt vinurile cu cel mai mare potenţial în momentul de faţă, dar se mândreşte şi cu soiurile Băbească Neagră şi Fetească Neagră, care nu se mai regăsesc nicăieri în lume.

„Eu am deschis uşi importante în lumea asta cu vinurile româneşti.Şansa României să răzbată pe piaţa mondială sunt vinurile româneşti, nu soiurile străine. Din păcate, în structurile de conducere din statul român, care ar trebui să se ocupe de promovare, sunt puşi neprofesionişti. Am putea măcar să copiem modelul Franţei, dar văd nu se vrea”, ne spune Lucian Neacşu.

Producătorul ne precizează că vinurile sale au ajuns să fie în centrul atenţiei la Ambasadele Americii şi Chinei, care cumpără în permanenţă pentru întâlnirile de protocol, însă principalele pieţe de desfacere a vinurilor produse de vrâncean sunt cele din Franţa, Germania, Japonia, China, Malaezia, SUA, Mexic, Canada, Norvegia.

Din păcate, criza COVID-19 şi-a pus amprenta şi pe această industrie, iar producătorul aşteaptă vremuri mai bune pentru a-şi putea vinde vinul, aşa cum o făcea nu cu mult timp în urmă.

