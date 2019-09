Proces între şase parlamentari PSD şi Consiliul Judeţean Vrancea. Instituţia publică le solicită peste 250.000 de lei

Este vorba despre Cristian Dumitrescu, Petru Filip, Angel Tîlvăr, Victor Roman, Miron Mitrea şi Ciprian Nica, care şi-au ales câte un birou parlamentar în sediul din Focşani, de pe strada Republicii Nr. 13, imobil aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Vrancea.

Inspectorii Curţii de Conturi au constatat că în contractele perfectate cu chiriaşii parlamentari aceştia au beneficiat în perioada ianuarie 2013-septembrie 2015 de servicii de pază, în sumă de 250.647 de lei, servicii plătite din bugetul Consiliului Judeţean, lucru total ilegal.

Odată imputate aceste sume, cei de la Consiliul Judeţean au decis în anul 2017 să-i oblige la plată pe cei şase parlamentari, fiecare având de contribuit cu puţin peste 40.000 de lei.

Timp de doi ani, Consiliul Judeţean nu a reuşit să scoasă nici un leu de la împricinaţii, deşi se ştie că parlamentarii beneficiază lunar de sume forfetare, încă un salariu sau poate mai mult, pentru plata chiriilor şi utilităţilor la sedii sau pentru personalul angajat la cabinetul parlamentar.

Strânşi cu uşa din nou de către Curtea de Conturi, pentru ca sumele să nu se prescrie, cei din Consiliul Judeţean i-au acţionat în judecată pe datori, în mod individual.Termenele de judecată au fost stabilite abia la începutul anului viitor. Se pare însă că niciunul din foştii şi actualii parlamentari enumeraţi mai sus nu au de gând să se achite de sarcină şi aşteaptă o decizie a judecătorilor.

"Mi se impută că am de plată circa 10.000 de euro, cu majorări. Eu nu recunosc această datorie, atâta vreme cât nu am ştiu că trebuie să plătesc o chirie. Mergem în instanţă şi vedem cine are dreptate", ne-a declarat Ciprian Nica, fost deputat PSD, actualmente notar public.



