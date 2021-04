Primul pas spre tăierea indemnizaţiilor nesimţite de la ATOP. Aleşii USR-PLUS au iniţiat un proiect de hotărâre

Aşa cum ziarul Adevărul a dezvălui la începutul acestei săptămâni, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea (ATOP) încasează în fiecare lună, pentru şedinţele la care participă, suma de 3.285 de lei.

Din acest punct de vedere, cei 15 membri ai ATOP Vrancea fac o gaură în bugetul judeţului de 600.000 de lei pe an. Acest lucru a fost stabilit cu ani în urmă, când la conducerea judeţului era Marian Oprişan şi situaţia nu s-a schimbat nici după alegerile locale, unde s-a stabilit o nouă componenţă politică, noii membri ATOP fiind aleşi în urmă cu o lună.

Primii care au reacţionat faţă de indemnizaţiile mari de la ATOP au fost consilierii judeţeni USR-PLUS, care au depus la registratura Consiliului Judeţean un proiect prin care se propune reducerea drastică a lor. Adică limita maximă să nu depăşească indemnizaţia unui consilier judeţean, de 1.000 de lei, acest lucru însemnând participarea la trei şedinţe care nu e obligatoriu să se desfăşoare lunar. Concret, pentru particiarea la o şedinţă un membru ATOP va primi 330 de lei.

"Discuţia este mai veche la noi în partid despre reformarea ATOP. Domnul Adrian Apostol, Dumnezeu să-l ierte, a lucrat la un astfel de proiect pe care îl au colegii de la PLUS şi pe care îl vom propune spre dezbatere. Cert este că am discutat şi cu colegii din PNL şi chiar şi cei de la PSD ar fi de acord cu tăierea indemnizaţilor", ne-a spus Mihăiţă Lepădatu, preşedintele USR Vrancea.

"Rezultatele nu sunt vizibile la ATOP"

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii USR spun că ATOP va trebui reformat din temelii.

„După cum am afirmat încă din timpul campaniei electorale, USR PLUS îşi propune să reformeze funcţionarea diverselor organisme şi instituţii ale statului, astfel încât acestea să înceapă să performeze. O astfel de situaţie o întâlnim la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP), un organism fără personalitate juridică, care funcţionează cu rol consultativ pe lângă Consiliul Judeţean, având ca activitate reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. În Vrancea, la ATOP, rezultatele nu sunt vizibile în comunitate, dar indemnizaţiile sunt foarte mari, mult mai mari decât în alte judeţe, fiind acordate cu lejeritate din banii contribuabililor pentru o activitate extrem de redusă ( în medie, o singură sedinţă lunară). La acest moment, valoarea unei indemnizaţii de sedinţă este între 15% şi 30% din valoarea indemnizaţiei lunare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea. Considerăm că pentru o sedinţă lunară, cuantumul indemnizaţiei este unul uriaş. Un prim semnal de reforma este reducerea valorii indemnizaţiilor.În acest sens, consilierii judeţeni USR PLUS Vrancea au documentat un proiect prin care se propune reducerea acestora. Astfel, noile procente propuse vor fi: 5% din indemnizatia preşedintelui, dar nu mai mult de 10% lunar. În acest fel, USR PLUS se va asigura că ATOP nu va mai fi o structură, prin care se acordă beneficii anumitor persoane şi invită partenerii din PNL să se alăture acestei iniţiative”, potrivit USR-PLUS.

