Primarul Misăilă şi directorul Ateneului Popular, prinşi cu minciuna. Conturile instituţiei de cultură nu sunt blocate

Primarul Cristi Misăilă şi directorul Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” din Focşani, Ionuţ Drilia, au minţit în mod public afirmând faptul că Ateneul Popular are conturile blocate şi din acest motiv nu s-a mai putut ţine spectacolul care trebuia să aibă loc vineri seara în incinta instituţiei de cultură focşănene.

Se ştie că sala mare a Ateneului a fost închiriată pentru vineri seara de către prietenii artistului Marius Matache, cântăreţ de muzică folk, pentru un spectacol oferit în mod gratuit publicului iubitor de gen.

Evenimentul a fost promovat până şi de Primăria Focşani, cu două zile înainte de spectacol, dar în seara concertului artistul venit la Focşani s-a trezit cu uşa închisă. Marius Matache a făcut şi o postare pe pagina sa de Facobook, povestind cum s-au întâmplat lucrurile.

"Concert la Focşani, povestea pe lung mai scurt:

- un foarte bun prieten şi fan ÎNCHIRIAZĂ contracost sala Ateneului Popular din Focşani ca să facem concert acolo - cea mai mare greşeală, trebuia să mă duc să îi cânt lui acasă şi atât;

- pregătim afiş, invitaţii, event facebook, telefoane, mesaje private, trimis newsletter - cum se face;

- vineri, ora 17.00, ajung la Ateneul din Focşani, unde aflu că spectacolul nu se poate ţine, din nişte motive administrative care nu au legătură cu nici cu ţevi sparte, nici cu altceva - din câte înţeleg, o ceartă între primar şi consilierii locali, dar nu bag mâna în foc că e doar atât;

De aici începe Kafka:

- pe director îl sun eu să îi cer explicaţii, el nefiind de faţă şi neanunţându-mă pe mine sau pe prietenul meu care a închiriat sală că au închis Ateneul;

- contabila instituţiei îmi transmite ca să fac eu o cerere de reprogramare - eu fiind la Ateneu, cu chitările după mine!

- la întrebarea mea către director “când să reprogramăm?” Mi se spune “păi nu ştim, să vedem când ne redeschid”;

- le solicit să îi returneze banii prietenului meu - nu putem momentan, că sunt blocaţi în cont şi nu avem acces la ei.

Nu m-am trezit niciodată în cariera mea de artist cu aşa gust amar în gură. Am primit mesaje de la oameni veniţi din alte localităţi, dezamăgiţi că nu am cântat. Ce să le spun? Pe cine să dau vina? Pe mine, că am vrut să cânt la Focşani, nu? După 7 luni de pauză, aceasta a fost întoarcerea la realitate pentru artist”, îşi încheie Marius Matache postarea.

La două zile după bătaia de joc la care a fost supus artistul, timp în care conducerea Ateneului Popular nu a avut nicio reacţie, primarul Cristi Misăilă a găsit de cuviinţă să-i răspundă el lui Marius Matache, postând un comentariu prin care îi învinuieşte pe consilierii PNL-USR PLUS de cele întâmplate. Mai mult, edilul spune că Trezoreria a blocat conturile Ateneului.



„Îmi pare nespus de rău pentru cele întâmplate şi îmi cer eu scuze in numele conducerii Ateneului Mr Ghe Pastia! Frumos ar fi fost sa va anunţe din timp! Din păcate trăim o realitate crunta! Consilierii locali PNL USR PLUS la aprobarea bugetului au tăiat toţi banii de la capitolul funcţionare a acestei instituţii, inclusiv sumele cheltuite legal pana la aprobarea bugetului, aşa încât in acest moment înregistram un minus de 161000 lei! Din aceasta cauza bugetul acestei instituţii este inoperabil, Trezoreria blocandu-le conturile! Atunci când se va remedia aceasta situatie veţi primi banii înapoi!”, i-a răpspuns Misăilă artistului Matache.

Abia luni, la trei zile după anularea spectacolului, s-a trezit şi directorul Ateneului, Ionuţ Drilia, să comunice. Acesta susţine că l-a anunţat pe artist despre faptul că nu se va putea susţine evenimentul şi reia aceeaşi afirmaţie a primarului Misăilă, cu privire la faptul că instituţia pe care o conduce are conturile blocate.

„Sala a fost închiriată, de către o persoană privată, diferită de cea a artistului, pentru desfăşurarea unui spectacol de muzică folk, fapt pentru care s-a achitat tariful conform listei în vigoare, aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al Ateneului Popular “Mr.Gh.Pastia”. Atât persoana care a achitat tariful de închiriere, cât şi artistul însuşi au fost anunţaţi în ziua în care ar fi trebuit să aibă loc spectacolul, despre faptul că nu se putea susţine evenimentul, conform programării. Artistul încă se afla în Bucureşti la acea oră, conform spuselor proprii. Tot în conformitate cu declaraţia proprie a artistului, acesta urma să vină oricum în Focşani. Personalul Ateneului Popular „Mr.Gh.Pastia” a transmis informaţia către partenerii implicaţi, imediat ce Hotărârea Consiliului Local, prin care se decidea tăierea fondurilor de funcţionare, ne-a fost adusă la cunoştinţă, efectele acestei hotărâri producându-se de la comunicarea ei către părţile în cauză. În legătură cu vânzarea biletelor pentru acel spectacol, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” nu poate exprima o opinie, întrucât nu face obiectul închirierii de sală. Avem însă cunoştinţă că s-au distribuit doar invitaţii, iar nu bilete, artistul apelând, probabil, la o licenţă artistică în exprimările sale online, desigur în conformitate cu crezurile personale ale domniei sale. Având în vedere că, în prezent, instituţia are accesul blocat la conturile proprii, părţile contractuale au înţeles să decidă de comun acord la amânarea spectacolului pentru o dată ulterioară, care va fi hotărâtă în funcţie de agenda artistului şi evoluţia situaţiei. Regretăm situaţia creată şi sperăm la o rezolvare cât mai curând posibil”, a transmis într-un comuniat de presă Ionuţ Drilia, directorul Ateneului Popular Mr. Gh. Pastia.

În dorinţa de a afla adevărul despre situaţia financiară a Ateneului Popular, ne-am interesat la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea şi la Trezorerie şi am aflat că nici Ateneul Popular, dar nici celelalte două instituţii de cultură subordonate Primăriei Focşani, respectiv Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” şi Teatrul Municipal, nu au conturile blocate şi nici nu s-a pus problema.

Fapt care arată că aşa zisa închidere a activităţii Ateneului şi, mai nou, a Ansamblului "Ţara Vrancei" reprezintă de fapt decizii forţate, de care primarul Misăilă nu este străin, după cum a demonstrat într-o conferinţă de presă pe care a organizat-o împreună cu şefii instituţiilor de cultură din subordine, imediat după adoptarea bugetului local.

