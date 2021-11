Primarul constructor care se urcă pe schele în timpul liber. Cum a urgentat ridicarea noii biserici după ce vechiul lăcaş a ars FOTO

La sfârşitul lunii iulie, un incendiu puternic a distrus în totalitate biserica veche, din lemn, din comuna vrânceană Răstoaca. O adevărată nenorocire pentru credincioşi, care, după restricţiile din timpul pandemiei, au fost nevoiţi să renunţe şi la slujbele duminicale sau cu ocazia sărbătorilor religioase.

Cum în altă zonă din comună fusese începută, în urmă cu zece ani, construcţia unei noi biserici, care părea că nu se mai termină, din motive financiare, parohia a decis că energiile trebuie canalizate pe noua construcţie, în urma donaţiilor făcute după dezastrul din vară, iar biserica veche care a ars, din cimitirul satului, să fie transformată în casă mortuară. În prezent, acolo este amplasat un cort militar unde se ţin în continuare slujbe religioase.

Acest lucru a făcut ca edilul localităţii, aflat la al doilea mandat, să dezbrace costumul de primar şi să-şi pună hainele de constructor, meseria sa de bază cu care a răzbit în viaţă până să ajungă în fruntea comunităţii. Astfel că, în doar în trei luni, ceea ce părea imposibil la un moment dat, şi anume deschiderea bisericii pentru enoriaşi, să devină un obiectiv foarte aproape de realitate.

„Am considerat că vine iarna şi credincioşii nu mai pot sta în cortul acela. Pentru că mă pricep la construcţii, am venit aproape zilnic să dau o mână de ajutor să finalizăm cât mai repede biserica. Am făcut asta benevol, după program stăteam seara până la ora 9.00, am folosit fiecare sâmbătă, mi-am luat şi concediu pentru acest scop. Este şi o treabă de suflet aici”, declară David Chiriţă, primarul comunei Răstoaca.

Potrivit edilului, în maximum două săptămâni cele 350 de familii care fac parte din parohie vor putea să vină să se roage la biserica cea nouă. Mai sunt de montat centrala termică şi caloriferele, branşarea la energia electrică, montarea policandrelor, plus alte câteva chestiuni care se pot face în timp scurt.

Bineînţeles, lucrările de pictură şi alte lucruri de care este nevoie la biserica cea nouă vor continua şi anul viitor.

Potrivit localnicilor, primarul este şi un om foarte credincios, fiind o prezenţă constantă la slujbele religioase din comunitate.

De menţionat că fotografia cu primarul lucrând pe schele a fost postată pe reţelele de socializare de un trecător prin sat, care a apreciat unicitatea situaţiei.

"Pe schela unei biserici din comuna Răstoaca am găsit un cetăţean care muncea la biserică. Nimic neobişnuit. Dar din vorbă în vorbă am aflat că era primarul comunei. Din partea mea, jos pălăria!", a scris Marian Roşca.

