Primarii campioni ai Vrancei. Cum au reuşit trei edili să fie realeşi cu peste 90% din voturi

Alegerile din 27 septembrie au fost şi despre primari performanţi în activitate, stimaţi în comunităţile pe care le conduc. Iar aprecierea oamenilor pentru munca lor s-a făcut la vot. În Vrancea, trei edili au ieşit în faţă în mod cu totul deosebit, prin rezultatele electorale de duminică.

Este vorba despre Dragoş Ciobotaru, edilul din Vizantea Livezi, Ştefan Moscu, primarul din Cîrligele şi Viorel Mârza, primarul comunei Vîrteşcoiu, toţi trei depăşind scorul de 90% din voturile alegătorilor.

Campion este Dragoş Ciobotaru, cu 92,37% din sufragii, primarul PNL din Vizantea Livezi fiind la al doilea mandat ca edil. Practic, este al treilea rezultat de locul I pe judeţ obţinut de edil, după ce şi la europarlamentare, dar şi la prezidenţialele de anul trecut, comuna sa a performat.

La 35 de ani, Dragoş Ciubotaru are deja experienţa unui mandat plin de realizări. Spune că în cei patru ani de când se află la cârma comunei a investit deja în proiecte pentru comunitate peste 25 de milioane de lei.

Sursa Facebook Dragoş Ciubotaru

"Am pornit de la zero, nu aveam nici un proiect început. Am avut şi şansă, în sensul că în perioada de început s-au deschis sesiunile pe fonduri europene şi astfel am reuşit să demarez patru proiecte importante. Vorbesc de investiţii absolut necesare, 12 kilometri de asfalt, toate clădirile publice modernizate, cele din chirpici demolate şi construite altele, cele din cărămidă reabilitate, investiţii în şcoli. Toţi copiii au tablete, am introdus catalogul electronic, copiii merituoşi primesc vacanţe gratuite. Totuşi, secretul acestui vot cred că stă în relaţia mea cu oamenii, pentru care am avut tot timpul uşile deschise şi i-am tratat cu multă atenţie şi răbdare. Oamenii te simt când eşti alături de ei, să-i asculţi şi să le rezolvi câte o problemă. Sunt mulţumit pentru ce am realizat", ne-a spus Dragoş Ciobotaru.

Pentru mandatul care urmează edilul are două proiecte majore, unul fiind construirea bazei de tratament care îi va aduce comunei şi statut de staţiune balneară, iar al doilea este proiectul de canalizare în toată comuna.

Primar din 1996

Al doilea primar ca performanţă este Ştefan Moscu (foto), 59 de ani, din Cîrligele, care la alegerile trecute a fost primul. Atunci edilul PSD nu a avut contracandidat şi a câştigat alegerile cu 100%. De data aceasta a avut un oponent, dar chiar şi aşa scorul obţinut a fost de 91,98%. Primarul din Cîrligele este considerat în Vrancea campion la atras fonduri europene, comuna sa fiind model de bune practici.

Sursa Facebook Ştefan Moscu

"Faptul că am luat acest scor nu mă surprinde, pentru că ştiu ce am făcut. Tot timpul sunt printre oameni, la bucuriile lor, la necazuri tot cu ei. Tot timpul trebuie să fii cu o vorbă bună faţă de ei, nu să îi expediezi, să le spui că nu ai timp. La mine se ştie că nu se ţin audienţe. Oamenii vin şi pleacă imediat cu un răspuns, chiar dacă nu este cel pe care îl aşteaptă. Sunt genul care nu duce omul cu zăhărelul, ci îi spui în faţă se poate sau nu se poate. Eu am o deviză: <<vorba dulce mult aduce>>. Acum, că închei un noul mandat, al şaselea, mă declar mulţumit că ceea ce mi-am propus am făcut. Chiar dacă ne-am lovit şi de pandemie, suntem în grafic şi ne pregătim de noi proiecte", ne-a spus şi Ştefan Moscu.

După 24 de ani de primărie, edilul nu crede în meseria de primar pe viaţă, mai ales că păstoreşte o comună cu 2.500 de locuitori, aproape de Focşani, iar această influenţă a oraşului îi determină pe oameni să aibă pretenţii de la primar. Spune că a avut noroc de o echipă foarte bună la primărie, cu care am realizat tot ce este acum.

Toate străzile asfaltate

În fine, cel de-al treilea primar din Vrancea cu scor foarte bun este cel de la Vîrteşcoiu, Viorel Mârza. Cu o performanţă de 91,37%, primarul PSD, aflat la al treilea mandat, spune că a avut parte de un mandat neaşteptat de bun în realizări.

Sursa Facebook Viorel Mârza

"Zilnic, sunt printre oameni, stau de vorbă cu ei, le explic. Iar ei au văzut că s-au schimbat foarte multe în comună. Şcolile toate au fost reabilitate, cu terenuri de sport şi nocturnă, avem două grădiniţe cu program prelungit, locuri de joacă, iluminat public nou. Toate cele 53 de străzi din comună sau fost asfaltate. Sunt realizări cu care mă mândresc", ne spune Viorel Mârza. Edilul are şi priorităţi pentru noul mandat. Proiectul său de suflet este introducerea gazelor în comună, precum şi reabilitarea dispensarelor.

Doar câteva sutimi i-a lipsit unei femei edil, Elena Gîrneaţă, de la Slobozia Ciorăşti, să intre în categoria primarilor peste 90%.

Vrancea are 73 de unităţi administrativ teritoriale, 42 fiind câştigate de primari PSD, 28 de primari PNL, un independent, unul de la PMP şi unul de la AUR.

