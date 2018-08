Primărie din Vrancea, executată silit de avocatul care i-a câştigat un proces având ca miză o sumă cu multe zerouri. De ce „s-a sucit“ edilul

Primăria comunei Soveja este executată silit de un avocat, pentru plata unui onorariu de succes în sumă de 20.000 de euro.

Avocatul Angelica Roşu, din Galaţi, a fost angajat de Primăria Soveja să reprezinte unitatea administrativ teritorială într-un proces intentat de Primăria Panciu, în joc fiind o sumă mare de bani, aproximativ un milion de lei, bani reprezentând impozite datorate de peste două sute de familii din comuna din zona de munte.

Deşi procesul părea pierdut de către sovejeni, după ce la instanţa de fond oraşul Panciu a avut câştig de cauză, primarul din Soveja a angajat în apel la un avocat cu renume, care a reuşit să întoarcă soarta dosarului.

Încă de la început, avocatul a solicitat prin contract un unorariu de 20.000 de lei, plus o primă de succes reprezentând 10% din valoarea sumei aflată în litigiu.

Între timp însă primarul Costică Ciolan, procuror la bază, s-a sucit şi nu mai vrea să plătească onorariul de succes, în condiţiile procesul câştigat i-a lăsat în bugetul primăriei un milion de lei, bani pretinşi de Primăria Panciu.

"Am câştigat procesul cu Primăria Panciu care nu a putut dovedi că suma solicitată este una certă. Ulterior, avocatul ne-a solicitat onorariul de succes cu care eu nu sunt de acord. Mi s-a părut incorect ca avocatul să stabilească un onorariu de succes înainte de judecată, iar, în al doilea rând, primăria nu are bani“, a precizat primarul Costică Ciolan.

Avocatul a demarat deja procedurile de executare silită a Primăriei Soveja şi este doar o chestiune legată de timp până când conturile primăriei vor fi blocate.

"Este un proces pe rolul instanţei, am demarat executarea silită. A fost o colaborare bună la început ş ipe parcursul procesului, iar termenii colaborării au fost trecuţi într-un contract încheiat înainte de proces. Dacă primăria nu are bani, ar fi existat posibilitatea eşalonării sau altă cale, pentru că din partea mea exista înţelegere sub acest aspect. Dar să vii să spui că i s-a părut incorect stabilirea unui onorariu de succes înainte de proces este un non sens", ne-a declarat avocatul Angelica Roşu.

Momentan, Primăria Soveja a contestat la Judecătoria Panciu executarea în instanţă.