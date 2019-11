Primar pus la muncă în folosul comunităţii la instituţia pe care o conduce. De ce nu-şi mai pierde funcţia

Magistraţii Curţii de Apel Galaţi au desfiinţat soluţia dată de instanţa de fond în cazul primarului oraşului Mărăşeşti, Valerică Chitic, care fusese condamnat pentru infracţiunea de conflict de interese în formă continuată.

El a primit un an şi jumătate cu amânarea executării pedepsei, după ce în pedeapsa de la fond primise o pedeapsă cu suspendare, care ar fi dus, dacă decizia era menţinută, la pierderea mandatului, dar şi la interzicerea dreptului de a fi ales.

Pe parcursul termenului de supraveghere, Chitic va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Mărăşeşti sau a Şcolii Generale Pufeşti, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Vrancea.

Primarul din Mărăşeşti a fost trimis în judecată în iunie 2017, după ce Agenţia Naţională de Integritate a descoperit faptul că în calitate de primar al oraşului Mărăşeşti a participat la luarea unor decizii cu privire la raporturile dintre Primăria oraşului Mărăşeşti şi S.C. Valerio Prestal S.R.L. Mărăşeşti.

“În calitate de primar al oraşului Mărăşeşti, a participat la luarea unor decizii cu privire la raporturile dintre Primăria oraşului Mărăşeşti şi S.C. Valerio Prestal S.R.L. Mărăşeşti, care au avantajat această societate comercială, în cadrul căreia persoana evaluată deţine calitatea de asociat unic. Participarea persoanei evaluate a constat în semnarea unor ordonanţări la plată a unor ordine de plată aferente facturilor fiscale, precum şi semnarea expunerii de motive care a stat la baza adoptării unei Hotărâri privind aprobarea concesionării unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al oraşului Mărăşeşti către S.C. Valerio Prestal S.R.L. Mărăşeşti, în vederea amplasării unui spaţiu comercial. Totodată a fost încheiat şi contractul de concesiune între Primăria oraşului Mărăşeşti şi această societate comercială, căreia Primăria i-a achitat suma de 7.066 Lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003 şi art. 75 lit. c) din Legea nr. 393/2004. De asemenea, întrucât există indicii privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către CHITIC VALERICĂ – DOREL a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României”, potrivit ANI.

Valerică Chitic a reacţionat la momentul respectiv şi a recunoscut că a fost o neglijenţă a sa.

"Menţionez că în perioada 2008-2012, când am fost viceprimar al oraşului Mărăşeşti, firma familiei mele a furnizat mâncare în secţiile de votare, în zilele când au avut loc alegeri, în intervalul celor 4 ani.

Firma nu a avut încheiat vreun contract cu Primăria Mărăşeşti şi a lucrat în baza unei înţelegeri cu primarul de atunci. Facturile au fost de aproximativ 22.000 de lei, din care profitul firmei a fost de 3500 de lei, pentru toţi cei 4 ani. Nimeni nu a ridicat atunci problema unui posibil conflict de interese. Mai mult decât atât, am restituit la bugetul Primăriei Mărăşeşti întreaga suma, de 22.000 lei, atunci când s-a ridicat această problemă. Faptul că eu am înapoiat toţi banii arată buna mea credinţă şi demonstrează că nu am intenţionat niciodată să fraudez în vreun fel sau altul instituţia la care lucram. A fost o neglijenţă din partea mea să nu fiu atent la legislaţia în vigoare, dar repet că nu am avut niciodată intenţia de a-mi însuşi din banii publici. Dovada clară este faptul că eu am ales să plătesc integral sumele încasate de firma familiei pentru nişte servicii care au fost prestate şi au presupus costuri, pe care tot firma le-a suportat. De asemenea, aş vrea să mai menţionez faptul că pe acest subiect eu am dat o singură declaraţie la Poliţia Focşani, la începutul anului 2015", potrivit lui Valerică Chitic.