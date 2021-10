Pe ce mai cheltuiesc bani autorităţile locale. Patinoar, artificii şi clip filmat cu drona la Focşani

În vreme ce de luni în toată ţara vor intra în vigoare noi restricţii pentru oprirea valului patru al pandemiei de coronavirus, care face ravagii inclusiv la Focşani, autorităţile din municipiul reşedinţă al judeţului Vrancea se gândesc cu mare încredere la sărbătorile de iarnă.

Primăria şi-a propus să cheltuiască de la bugetul local, în această iarnă, 306.000 de lei pentru a marca, cu mai puţin fast decât în anii când nu erau restricţii de nici un fel, sărbătorile de iarnă. Totuşi, unele investiţii gândite de autorităţi par oarecum supraestimate. Cum ar fi, spre exemplu, închirierea unui patinoar, pentru suma de 175.000 de lei, care ar trebui pus gratuit la dispoziţia publicului, lucru care nu s-a întâmplat în anii din urmă. O altă achiziţie costisitoare, care are de data aceasta legătură cu seara de Revelion, este spectacolul de artificii, însoţit de clipul video realizat în cinstea trecerii în noul an.

„Spectacol pirotehnic-foc de artificii în noaptea de Revelion, cu durata de zece minute şi filmare dronă profesională, artificii revelion, transmitere în direct, realizare clip sărbători de iarnă Focşani-Piaţa Unirii, 3 minute clip, montaj format în 4K din dronă şi 2 camere video la sol cu momentul trecerii în noul an, clip ce va fi montat şi distribuit în seara de 1 ianuarie 2021, în valoare de 42.900 lei. Iniţiativa are la bază necesitatea de a marca aceste sărbători de iarnă, aşa cum municipalitatea a procedat în fiecare an spre bucuria tuturor focşănenilor”, se arată în expunerea de motive a Primăriei.

Tot pentru marcarea sărbătorilor de iarnă, edilii îşi doresc să achiziţioneze şi un brad de Crăciun, dar vor fi alocaţi bani şi pentru amenajarea centrului oraşului şi Orăşelului Copiilor, multe dintre ornamente fiind procurate din trecut.

Copiii vor avea şi ei partea lor de bucurie din această sumă, întrucât municipalitatea vrea să le pregătească peste 1.000 de pachete cu dulciuri, în valoare de 25.000 de lei. Totodată, municipalitatea a pregătit 58.800 de lei pentru materiale de promovare personalizată, cum ar fi pixuri, agende, calendare, felicitări, hărţi A3 printate şi laminate.

