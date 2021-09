Parlamentarii PNL de Vrancea îi cer lui Florin Cîţu să nu se lase sedus de PSD

Frământările de pe scena politică românească, după retragerea de la guvernare a USR-PLUS, nu au cum să ocolească şi teritoriul, acolo unde politicienii şi-au împărţit deja simpatiile.

Spre exemplu, în Vrancea, reprezentanţii Partidului Naţional Liberal în Parlamentul României, trei la număr, respectiv doi deputaţi şi un senator îl susţin pentru actualul preşedinte al PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat în fruntea partidului.

Ei sunt însă îngrijoraţi de noua direcţie care se prefigurează la Bucureşti, acolo unde premierul Florin Cîţu, el însuşi candidat la preşedinţia PNL, are parte în aceste zile de sprijinul PSD în criza guvernamentală.

Parlamentarii liberali din Vrancea resping o refacere a Uniunii Social Liberale (USL). „În calitate de senator al Partidului Naţional Liberal, am fost aleasă de cetăţenii judeţului Vrancea pentru o guvernare liberală fără PSD, pentru dezvoltarea României, în care nicio regiune nu va mai fi lăsată în urmă, şi nu voi accepta şi nu voi susţine o nouă majoritate în Parlament cu PSD care a blocat dezvoltarea judeţului Vrancea şi a multor regiuni din ţară”, susţine senatorul Raluca Ioan.

"Nu vrem să fim colegi de guvernare cu călăii"

Mult mai vehement unei colaborări, fie ea şi neoficiale, cu PSD se pronunţă deputatul Ion Ştefan.

„Nu am dărâmat un guvern nociv şi anti-stat de drept pentru a fi susţinuţi de PSD. Nu am ieşit în stradă la protestele pentru Justiţie pentru a fi bănuiţi acum că vrem să fim colegi de guvernare cu ”călăii”. Nu am participat la mitingul Diasporei unde am fost gazaţi chiar de PSD pentru a ne face acum că uităm. Ca parlamentar PNL de Vrancea, om care crede în valorile liberale, antreprenor, ca vrâncean care ştie, asemeni vrâncenilor din tot judeţul şi a celor răspândiţi în cele patru zări, cât de mult rău a făcut PSD, de-a lungul deceniilor, nu voi accepta niciodată o colaborare cu socialiştii”, spune deputatul Ion Ştefan.

În fine, cel de-al treilea parlamentar liberal de Vrancea, Ionel Dancă, susţine că nu numai în Vrancea există această opinie legată de excluderea unei colaborări cu PSD, ci şi în ţară.

„Împreună cu zeci de colegi parlamentari, ne-am mobilizat astăzi pentru a transmite un mesaj ferm de respingere a unui Guvern liberal susţinut de PSD. Cine susţine o astfel de opţiune trădează încrederea românilor care ne-au votat pentru o guvernare în interesul românilor fără PSD”, spune Ionel Dancă.

Disensiunile de la nivel naţional nu afectează însă, deocamdată, alianţele la nivel local. Liderii USR PLUS Vrancea spun că alianţele făcute după alegeri rămân valabile.

”Disensiunile de la nivel naţional nu afectează ceea ce se întâmplă la nivel local. Sunt două paliere diferite. La nivel naţional nu avem o problemă cu PNL, problema noastră este cu premierul Florin Cîţu şi atunci nu văd de acest lucru ar afecta colaborarea la nivel local cu PNL”, a declarat Liviu Mălureanu, preşedintele USR PLUS Vrancea.

