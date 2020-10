Pacient cu COVID-19, fost coronasceptic: „Mi-au câştigat încrederea, m-am lăsat în grija lor fără nici o rezervă“

Un bărbat din Focşani, de 42 de ani, care s-a infectat cu COVID-19 în cursul lunii octombrie şi care a trăit boala pe un pat de spital, nu foarte uşor, vorbeşte la superlativ despre cadrele medicale care l-au tratat.

Înainte să ajungă la spital, Nicu Bratu era extrem de circumspect cu privire la ceea ce înseamnă Spitalul de Urgenţă, prin prisma unor experienţe personale de familie. El critica destul de des unitatea medicală, pornind de la starea insalubră a clădirii, până la profesionalismul personalului. I se părea totul fără speranţă, dar boala care l-a lovit i-a arătat o altă realitate.

"Primul contact a fost sinistru, acei omuleţi echipaţi complet în combinezoanele albe, mi s-au părut reci, duri, lipsiţi de empatie. Şi pe bună dreptate, erau nişte obiecte mişcătoare, nu le vezi ochii, nu le simţi căldura mâinilor, nu le poţi vedea mimica sau gestica feţei, nu le poţi citi pe buze, nimic! Al doilea contact a fost mai... moale, simţurile mele nu mai erau atât de ascuţite, nici eu nu am mai fost atent la atâtea detalii ca prima dată.

Pe 13 octombrie, în jurul orei 4:00, am început să trăiesc alături de "oamenii" care tratează pacienţii bolnavi de Covid, în cadrul Spitalului Judeţean Focşani. Azi este cea de-a 13-a zi în care sunt internat în secţia Covid, sper ca mâine sa fie ultima.

Dacă primele zile de internare au fost grele, boala încă progresa, nici pe "oameni" nu reuşeam să-i vad bine, dar într-o zi ochii au început să mi se deschidă, să-mi amintesc lucruri pe care parcă le visasem, dar pe care practic eu le traisem.

Oamenii... Oamenii nu au un serviciu, oamenii au o chemare, o vocaţie, ceea ce fac, fac cu pasiune. Tot în combinezoane, dar începi să-i percepi, începi să-i diferenţiezi după statură, după cum intra în salon, după cum rup fiolele cu medicamente, începi să îi recunoşti după voce, chiar dacă nu le simţi căldura mâinii, le simţi blândeţea după modul în care îţi tin braţul când îţi administrează tratamentul. Mi-au câştigat încrederea, m-am lăsat în grija lor fără nici o rezervă pentru ca am ştiut ca oamenii aceştia când au plecat de acasă nu au plecat la serviciu, ci au plecat de acasă să îndeplinească o misiune, aceea de a SALVA VIEŢI", spune Nicu Bratu.

Bărbatul spune despre medicii care l-au tratat, prin profesionalismul şi comportamentul lor, că sunt nişte îngeri, dar cuvinte de laudă are şi despre curăţenia de acolo şi hrana pentru bolnavi.

"Curăţenia exemplară, clădirea are nevoie de reparaţii în mod clar, şi cu siguranţă în perioada asta nu se pot face reparaţii, dar ţine foarte mult şi de noi, de modul în care păstrăm în stare buna dotările spitalului. Lenjeria este deosebit de curată şi schimbată ori de câte ori este nevoie, igienizarea este continuă. Iar mâncarea... aproape la ora exactă zi de zi, deosebit de gustoasă, gătită parcă după termometru (nici nefăcută, nici uscată, ci aşa cum trebuie) şi porţii îndestulătoare. Nu poţi refuza mâncarea, nu ai nici un motiv, servită individual pentru fiecare pacient, în ambalaje de unica folosinţă, caldă... Dacă aţi fi supuşi unui test şi în loc de mâncarea de la firma de catering aţi primi mâncarea servită la Spitalul Judeţean Focşani, aţi lăsa caserolele goale cu siguranţă.

Nu am fost un pacient special, nu am fost un pacient pretenţios, am împărţit salonul cu persoane şi de 40 de ani, dar şi de 80 de ani, pentru ca nu am simţit nici o diferenţă de tratament faţă de pacienţi, în baza nici unui criteriu. Am fost un simplu pacient, un pacient care va păstra o deosebită recunoştinţă acestor oameni.

Uitasem! Îmbărbătarea... Sunt multe momente când pici, dar modul în care ţi se spune de vocile blânde ale femeilor că totul va fi bine şi când auzi de dincolo de mască o voce puternică, baritonală, totodată blândă care-ţi spune "Bravo, bărbate, eşti pe drumul bun!", parcă simţi cum boala se îndepărtează de tine. RESPECT!", a povestit Nicu Bratu într-o postare pe Facebook.

