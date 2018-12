Ofiţerul care „l-a livrat“ pe Valentin Ceauşescu în timpul Revoluţiei Române: „M-a asigurat că finala dintre Steaua şi A. C. Milan n-a fost blat“

În urmă cu 29 de ani, în noaptea de 22 spre 23 decembrie, actualul şef al Cercului Militar din Focşani, colonelul în rezervă Eugen Anghel, a primit misiunea de a merge în Bucureşti, pentru "apărarea idealurilor Revoluţiei Române". Tânărul ofiţer, care avea gradul de căpitan, absolvise de numai câteva luni Academia Militară, dar avea o experienţă consistentă în armată.

Unitatea din Focşani, de la care s-a şi pensionat în cele din urmă, trebuia să asigure paza sediului Ministerului Apărării Naţionale, dar, suplimentar, căpitanul Anghel a primit şi o altă sarcină specială, de livrare a unui „colet” preţios.

Era vorba despre Valentin Ceauşescu, fiul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, care pe vremea aceea era implicat mai mult în fotbal, deşi avea o activitate bogată şi ca cercetător la Institutul de Fizică de la Măgurele. Valentin Ceauşescu avea 41 de ani la acel moment şi numele lui era aproape sinonim cu al formaţiei de fotbal Steaua Bucureşti, formaţie a cărui fan declarat este Eugen Anghel.

„Am primit ordin să mă duc la un general pentru o misiune extrem de importantă. Mi s-a spus să-mi aleg echipajul unui transportor de cercetare, pentru predarea unui colet. M-am gândit că ar fi vorba de nişte documente. Am ales echipa, conductorul era plutonierul major Vasile Panait, un caporal şi trei soldaţi. Am rămas perplex când am văzut coletul. Era Valentin Ceauşescu, fiul cel mare al lui Nicolae Ceauşescu. Trebuia să-l ducem la Domneşti, lângă Bucureşti, la o cazarmă militară de construcţie, unde se aflau majoritatea membrilor fostului Comitet Politic Executiv al PCR”, ne-a spus colonelul. Eugen Anghel.

Potrivit colonelului, timp de trei zile, între 22 şi 25 decembrie, Valentin Ceauşescu a fost ascuns în sediul Ministerului Apărării.

Distanţa până la cazarma de la Domneşti se parcurgea în mod normal în jumătate de oră, însă în cazul de faţă transportorul a ajuns la destinaţie după două ore, fiind folosite, conform colonelului Anghel, rute ocolitoare, pentru a nu da de bănuit. Prilej pentru ofiţerul de la Focşani să-l ia la întrebări pe fiul dictatorului.

Spune că a fost un mic interogatoriu, în urma căruia şi-a dat seama că avea de a face cu un personaj cultivat, opusul părinţilor săi.

„Prima întrebare pe care i-am pus-o a fost dacă are cunoştinţă de ce la Sibiu fratele său a dat ordin să se tragă în mulţime. Aşa curgeau informaţiile atunci. Mi-a răspuns că fratele său, ca orice om, are şi părţi bune, precum şi rele, dar nu ar fi în stare niciodată să dea un asemenea ordin, să se tragă în oameni. M-am convins de veridicitatea spuselor sale abia după două săptămâni, când toată această minciună a fost demontată. Am vorbit despre ceea ce se întâmpla în ţară la acel moment şi mi-a lăsat impresia că ştia mult mai multe. Valentin Ceauşescu era unul dintre cei mai eleganţi şi elevaţi oameni pe care îi întâlnisem”, ne-a mărturisit colonelul Anghel.

FOTO: Căpitanul Eugen Anghel (centru-în picioare), în zile fierbinţi ale Revoluţiei

Ofiţerul focşănean nu a lăsat neatins nici subiectul fotbal, mai ales că avea o curiozitate care-l măcina de jumătate de an, la care a primit un răspuns. Era vorba despre finala Cupei Campionilor Europene dintre AC Milan şi Steaua, încheiată cu un neverosimil 4-0 pentru italieni. S-a spus la vremea respectivă că meciul a fost blat.

„Se vorbea că Nicolae Ceauşescu a aranjat meciul cu AC Milan pentru ca Steaua să piardă contra unei sume imense, de 4-5 milioane de dolari. Valentin a spulberat această versiune, spunându-mi că doar atât s-a putut, italienii având o echipă fantastică la acea vreme. În plus, steliştii au încasat două goluri chiar în startul meciului, demoralizând practic întreaga echipă”, ne-a spus Eugen Anghel din dialogul cu Valentin Ceauşescu.

În lunga viaţă de suporter înfocat, colonelului Eugen Anghel nu i-a scăpat niciun eveniment major al echipei de fotbal Steaua. El a scris şi un imn pentru echipa sa preferată, iar una din strofele imnului pe care l-a făcut are ca temă iubirea faţă de Steaua.

"Steaua este pentru Ţară,

Echipă, Spirit şi Simbol,

Ea reprezintă România,

Şi Mândrul nostru tricolor", sună prima strofă a imnului compus de Eugen Anghel.

Colonelul în rezervă spune că cele două ore din transportor, până la livrarea coletului, au fost consistente, iar între cei doi parteneri de discuţie s-a înfiripat o mică prietenie.

„Mi-a zis că dacă dă Dumnezeu să scăpăm de Revoluţie ar vrea să ne mai vedem. I-am răspuns că sunt de acord, dar cu o condiţie: el să dea friptura şi eu vinul, că doar sunt din Vrancea. Au fost două ore pline pentru mine, în care pot să spun că am avut de a face cu un tip cuceritor, doctor în fizică. Faptul că colegii lui de la Institutul de Fizică Atomică l-au cerut înapoi ca director după Revoluţie spune totul”, ne-a mai precizat colonelul Anghel.

În ziua în care ofiţerul l-a dus la adăpost pe Valentin Ceauşescu avea să se desfăşoare şi aşa zisul proces al soţilor Ceauşescu, care au fost executaţi într-o unitate militară din Târgovişte.