Lovitură pentru PSD Vrancea. Şeful liberal al Consiliului Judeţean îi lasă pe social-democraţi fără sediu

După ce anul trecut noua conducere liberală a Consiliului Judeţean Vrancea a lăsat fără pază sediul PSD Vrancea, clădire pe care o are în administrare, anul acesta începe şi mai prost pentru social democraţii vrânceni.

Actuala administraţie judeţeană a decis să nu mai prelungească contractul de închiriere a clădirii de pe strada Republicii Nr. 13 către PSD Vrancea, partid care stă de cel puţin 25 de ani în acest sediu. Pesediştii se văd astfel nevoiţi să-şi caute un nou spaţiu.

“La 31 decembrie 2021 a expirat contractul de închiriere şi preşedintele Consiliului Judeţean a decis să nu-l mai prelungească, chiar dacă PSD a înaintat o solicitare de închiriere pe mai departe a spaţiului. Motivaţia este că Muzeul Vrancei are nevoie de spaţiu, pentru că are două clădiri în reabilitare iar o secţie îşi va desfăşura activitatea acolo. Pe 10 ianuarie ar trebui ca PSD să evacueze clădirea. Am convocat comisia de predare şi recepţie şi vreau ca pe data de 10 să luăm de pe clădire toate însemnele care amintesc de acest partid”, ne-a declarat Adrian Creţu, administratorul public al judeţului Vrancea,

Preşedintele interimar al PSD Vrancea nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne preciza unde îşi va desfăşura activitatea filiala judeţeană.

Consiliul Judeţean Vrancea are de recuperat peste 250.000 de lei de la şase foşti şi actuali parlamentari PSD care au beneficiat de servicii de pază la birourile parlamentare la sediul din strada Republicii 13, servicii plătite din bani publici.

Inspectorii Curţii de Conturi au constatat că în contractele perfectate cu chiriaşii parlamentari aceştia au beneficiat în perioada ianuarie 2013-septembrie 2015 de servicii de pază, în sumă de 250.647 de lei, servicii plătite din bugetul Consiliului Judeţean, lucru ilegal.

Ca urmare a imputării acestei sume, Consiliul Judeţean Vrancea a decis să împartă la toţi cei şase parlamentari suma de plată, fiecare dinte ei fiind buni de plată cu puţin peste 40.000 de lei, în acest moment fiind pe rolul instanţei de judecată mai multe procese.

Unul dintre foştii parlamentari dat în judecată pentru că a beneficiat de servicii de pază neplătite la biroul său parlamentar este Victor Roman, propus de PSD pentru funcţia de prefect de Vrancea.

