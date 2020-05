Kiturile de testare Covid-19, comandate de Primăria Focşani, au ajuns la Direcţia de Sănătate Publică. Cine are prioritate la testare

La începutul lunii aprilie, Consiliul Local Focşani a aprobat, într-o şedinţă extraordinară alocarea a 125.000 de lei din fondul de rezervă bugetară pentru achiziţionarea a 1.500 de kituri de testare pentru Covid-19.

Marţi, kiturile au ajuns la sediul Direcţiei de Sănătate Publică prin serviciul de curierat, pachetul fiind preluat de primarul Cristi Misăilă şi predat mai departe unei reprezentate a instituţiei, în lipsa conducerii DSP.

"După ce în urmă cu o lună de zile am dat în folosinţă gratuită Direcţiei de Sănătate Publică Vrancea echipamentele necesare pentru aparatul de testare Covid-19, respectiv hotă bacteriologică şi combină frigorifică, astăzi am înmânat instituţiei şi cele 1.000 kituri achiziţionate de Primăria Municipiului Focşani pentru testarea Covid-19. Iniţial, din cei 125 mii lei alocaţi din fondul de rezervă bugetară, puteam achiziţiona 1500 de kituri, însă, din nefericire, guvernul României nu a luat nicio măsură pentru plafonarea preţurilor de bază în stare de urgenţă şi am avut surpriza ca furnizorul să ridice costurile, putând cumpăra în cele din urmă doar 1000 de kituri", a anunţat primarul Cristi Misăilă.

Testarea se va face cu precădere pentru cadre medicale, poliţişti, jandarmi, angajati ISU, Ambulanţă, Poliţie locală şi funcţionari publici aflaţi în legătură directă cu cetăţenii.