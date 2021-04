Istoricul Cezar Cherciu a scos de sub tipar o carte despre cea mai dramatică perioadă a Vrancei VIDEO

Muzeul Unirii a fost gazdă joi, 15 aprilie, a evenimentului lansării volumului istoricului Cezar Cherciu, „Vrancea roşie şi Ţinutul Putnei în faţa istoriei, 1944-1964”. O carte document apărută la Editura Muzeului de Istorie din Galaţi, care vine în continuarea altor două lucrări esenţiale pentru judeţul nostru pe care profesorul Cherciu le-a scris în anii din urmă, „Vrancea şi Ţinutul Putnei, un secol de istorie (1820-1920)” şi „Vrancea şi Ţinutul Putnei, o lume de altădată (1920-1945)”

Cartea este un reper care punctează momente semnificative de istorie naţională, dar mai ales locală, din cea mai neagră perioadă a României comuniste, aflată sub cizma sovietică, pe care profesorul Cherciu le-a documentat în anii mulţi petrecuţi în arhive, o lucrare care abundă în date, prezentate cronologic.

Profesorul Cherciu spune că lucrarea sa este în primul rând un omagiu pentru vrâncenii luptători pentru libertate şi dreptate.

„Astăzi, după ani de căutări, vin în faţa cititorilor cu această carte <<Vrancea Roşie şi Ţinutul Putnei în faţa istoriei 1944-1964>>, o carte care înfăţişează lumea vrânceană în primele două decenii de la instalarea regimului comunist. Fiind fiul al acestor meleaguri frământate de istorie, am cunoscut oameni, locuri şi mărturii legate de această zonă cu trecut eroic. Cel ce se încumetă a scrie despre Vrancea, templu natural de excepţie, trăieşte o bucurie lăuntrică greu de definit, o mulţumire morală în a fixa în timp oameni şi fapte, ce vor rămâne pentru totdeauna în istorie”, spune în descriere Cezar Cherciu, autorul cărţii document.

Lansarea de carte organizată de Muzeul Vrancei a fost una interactivă, ceea ce a făcut mult mai antrenant evenimentul, participanţii făcând aprecieri atât asupra cărţii, dar venind şi cu istorii şi poveşti personale din perioada evocată în carte.

„Nu credeam că într-o zi vom vedea şi prima etapă din Vrancea roşie. A fost şi o Vrancea verde, când teroriştii de dreapta defilau de la Crângul Petreşti spre Focşani şi spărgeau cârciumile evreilor apoi s-a întors şi foaia şi au venit ceilalţi roşii. Domnul profesor Cezar Cherciu, pe care unii dintre diumneavoastră l-au avut profesor, a avut curajul să înceapă documentarea şi redactarea etapei numărul 1 1944-1964 din instalarea comunismului şi în Vrancea”, a precizat Valentin Muscă, directorul Muzeului Vrancei.

„Aşa cum ne-a învăţat domnul profesor, lucrează într-o manieră pe care o cunoaştem, este o metodă cronologic sinoptică, pentru că apelează la faptul istoric luat cronologic, dar şi prezentat concentric, de la evenimentul istoric naţional, până la acela local, punctând, aşa cum am văzut în carte, cele mai importante elemente care să dea seama în faţa cititorului nu numai ce a însemnat Vrancea Roşie ci şi România sub aceste culoare de la 1944 până la 1964. 20 de ani în care istoria României a luat o întorsătură tragică, dramatică, nedemnă şi pe care domnul profesor încearcă să ne-o arate şi nouă sub aspectele politizării şi ideologizării României”, a menţionat şi Teodora Fântânaru, de la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”.

„Profesorul Cherciu are vocaţia sintezei. Este un lucru foarte important pentru asemenea lucrări. Am văzut că mai picură acolo câte un sentiment, câte o lacrimă, dar în general tot ceea ce scrie în toate cărţile pe care le-a publicat are această vocaţie. Vă fac îndemnul să aduceţi Vrancea şi ţinutul Putnei până în zilele noastre. Pentru că nu este vorba de o uitare a istorie, ci de o permanentă reinventariere a istoriei”, a spus în cuvântul său profesorul Costică Neagu.

„Domnul profesor Cherciu mi-a fost şi mie profesor în urmă cu peste 50 de ani şi am avut foarte multe lucruri de învăţat. Dacă am învăţat istorie, am învăţat în primul rând istoria orală povestită de tată meu din timpul războiului şi tata se regăseşte în această carte printre cei care au participat la revolta de la Răstoaca, am trăit acele evenimente. Domnul profesor Cherciu a cules esenţa şi a avut o putere de sinteză extraordinară. În această carte este o arhivă întreagă, o condensare de evenimente. Unele dintre ele sunt expuse eliptic, dar cine a citit istorie, înţelege despre ce este vorba”, a spus şi jurnalistul şi scriitorul Radu Borcea.

