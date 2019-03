Haos cu documentele pentru taxa specială de salubritate. În cerere se cer trei acte, primarul zice că merge şi unul singur

Peste 23.000 de focşăneni au primit acasă, prin poştă, de la Primăria Focsani, o scrisoare de înştiinţare prin care oamenii sunt invitaţi la Registratura Primăriei să depună mai multe documente din care să rezulte că deţin sau nu contract cu societatea de salubritate.

Cele trei documente pe care oamenii trebuie să le anexeze la declaraţia privind taxa specială de salubritate sunt contractul încheiat cu CUP Salubritate, factura pe luna precedentă emisă de CUP Salubritate şi o adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari.

Oamenii care au contract cu firma de salubrizare, care deţine monopol pe piaţa Focşaniului şi care se află în subordinea primăriei, sunt revoltaţi că trebuie să facă dovada unor informaţii care există deja în baza de date a CUP Salubritate.

"Şi noi ...cei care avem contact şi plătim în fiecare lună utilităţile, trebuie să venim cu dovada? Nu se poate altfel? Chiar nu avem timp pentru aşa ceva", a reacţionat un focşănean.

Au fost cetăţeni care spun că s-au conformat şi au depus documentele amintite la Primărie, dar nu au primit număr de înregistrare.

"Am fost şi am depus, dar nu am primit număr de înregistrare, pe motiv că aşa e ordinul: să nu dea număr de înregistrare la persoanele fizice. Întrebare: cum demonstrez eu că am depus declaraţia, sau cum demonstrează primăria că nu am depus declaraţia?"

Primarul Focşaniului dă vina pe managementul defectuos al celor de la CUP Salubritate, firmă care nu a luat nicio măsură de mulţi ani pentru depistarea persoanelor care nu au contract cu o firmă de colectare a gunoiului, dar beneficiază de aceste servicii.

El a decis să schimbe regulile, printr-un anunţ pe Facebook, în care spune că este suficient doar unul dintre cele trei documente.

"Am fost nevoiţi să identificăm noi persoanele neabonate, dar aceasta o putem face doar cu ajutorul dumneavoastră, al celor care, în mod civilizat, plătiţi lunar gunoiul! Pentru a face această dovadă, vă rugăm să depuneţi la registratura Primăriei sau să trimiteţi la adresa de e-mail primarie@focsani.info declaraţia pe proprie răspundere însoţită de UNUL dintre următoarele acte: copia după contractul încheiat cu SC CUP Salubritate SAU factura emisă de SC CUP Salubritate în luna precedentă SAU adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari. Oricare dintre aceste documente este suficient, nu trebuie depuse toate trei! Sunt conştient de deranjul provocat focşănenilor şi pentru aceasta ne cerem scuze, mulţumindu-le în acelaşi timp pentru înţelegere", a scris primarul Misăilă pe Facebook.

