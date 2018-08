FOTO VIDEO Ziua Limbii Române, preţuită la Focşani de poeţi, prozatori, muzicieni, ignorată de autorităţi

Un eveniment singular în peisajul cultural vrâncean, deşi prin lege ar trebui să fie a doua sărbătoare naţională a românilor, vorbim aici despre Ziua Limbii Române, care se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 31 august, a avut loc joi, cu o zi în avans, la Galeriile de Artă din Focşani, în organizarea Asociaţiei Culturale Umanitare "Bogdania", condusă de poetul Ionel Marin.

Şi în acest an, organizatorii s-au întrecut pe ei şi au reuşit să vină în faţa publicului cu un bogat program dedicat acestei sărbători naţionale.

Au răspuns invitaţiei scriitori vrânceni, membri ai cenaclurilor literare, de data aceasta statut de invitate speciale având poetele Ioana Ilie şi Catrina Danciu, ambele cu cărţi lansate recent. Moderatorul Ion Marin şi jurnalistul Radu Borcea au evidenţiat importanţa limbii române, ca fundament al identităţii noastre naţionale.

“Extraordinar de frumoasă este limba română şi cu siguranţă, toţi cei de aici, cei care simt şi trăiesc româneşte au respect faţă de acest dar dumnezeiesc. Putem vorbi enorm despre limba română şi trebuie să vorbim, dar mai ales trebuie să avem tot timpul respect, oriunde ne-am duce în lume să purtăm graiul pământesc în sufletul nostru”, a spus în deschidere poetul Ion Marin.

“Era nevoie de o asemenea zi a limbii române, dar din păcate noi nu ştim să ne folosim valorile. <<Limba română este patria mea>>, cum spunea Nichita Stănescu, cum spunea Eminescu, <<Floarea sufletului românesc>>, sau cum spunea Alecsandri, <<Cea mai importantă moştenire pe care o avem de la înaintaşii noştri>>. Fraţii noştri moldoveni de dincolo de Prut au instituit această zi la 27 martie 1990, când a avut loc celebrul miting din Chişinău şi s-a adoptat atunci Limba Noastră a lui Mateevici ca limbă oficială a statului moldovean”, a punctat în discursul său jurnalistul Radu Borcea.

Programul manifestărilor de la Galeriile de Artă a fost presărat şi cu momente artistice şi lirice, în care şi-au dat concursul interpretul de romanţe Răduţă Bornaz, Teodoru Iliescu şi Dana Iordăchioiu. Au recitat Simona Mateev, Doina Bornaz, Cristina Greuruş, Luminiţa Postolache, Mălureanu Ion.

Legea Nr. 53/2013 spune în cuprinsul ei că Ziua Limbii Române trebuie marcată de către autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv cu arborarea drapelului României, dar nu suntem convinşi că acest lucru se va întâmpla vineri, autorităţile fiind preocupate de concedii şi de alte lucruri mărunte.

Ce spune legea



Art. 1

(1) Se instituie ziua de 31 august ca Ziua Limbii Romane.

(2) Ziua Limbii Romane poate fi marcata de catre autoritatile si institutiile publice, inclusiv de reprezentatele diplomatice si institutele culturale ale Romaniei, precum si de catre alte institutii romanesti din strainatate, prin organizarea unor programe si manifestari culturarl-educative, cu caracter evocator sau stiintific.

Art. 2

(1) Guvernul si autoritatile administratiei publice centrale si locale vor lua masurile necesare pentru ca in aceasta zi drapelul Romaniei sa fie arborat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice.

(2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini material sau logistic organizarea si desfasurarea manifestarilor prevazute la art. 1 alin. (2).

(3) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestarile dedicate acestei sarbatori.