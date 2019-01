FOTO VIDEO Tur cultural, de Ziua Unirii. Detalii despre “munamentul funerar” unde “repausează” singurul negustor care a votat Unirea în Divanul Ad-hoc

Asociaţia “Eu, tu şi ei” îi invită pentru al doilea an consecutiv pe focşăneni la Focşaniul Unirii - civic walking tour, un eveniment prin intermediul căruia asociaţia şi-a propus redescoperirea patrimoniului cultural construit al oraşului de pe Milcov.

Turul ghidat începe pe strada Cuza Vodă, cu casele boierilor moldoveni, unde vom vedea şi cea mai veche şcoală a oraşului, cu o istorie ce începe la 1830, “munamentul funerar” unde “repausează” singurul negustor care a votat Unirea în Divanul Ad - hoc, Gheorghe Ilie, zis Mititelu, apoi vom trece linia de graniţă a Milcovului prin fosta “mahala boierească” pentru a afla poveştile Focşanilor Munteni dar şi mărturiile lăsate de timp în această parte a oraşului.

VIDEO: Zidurile care înconjurau pe vremuri casele boiereşti ale Focşaniului şi care se mai păstrează şi azi, într-o stare nu prea bună.

“Focşaniul se schimbă sub ochii noştri şi nu în cel mai fericit mod. Regimul comunist a schimbat practic faţa oraşului, eliminând Strada Mare, inima comercială a Focşanilor, cu tot cu Biserica Domnească, a distrus centrul vechi din jurul fostei mănăstiri sfântul Ioan, a demolat Palatul Comunal şi zeci de case boiereşti, între care locuinţele în care s-au născut personalităţi precum Duiliu Zamfirescu, Ion Mincu sau George Şonţu. Din păcate şi după căderea comunismului am continuat să nu ne pese de oraş. A fost dărâmată gara istorică, proiectată de Anghel Saligny, a cărei ultimă cărămidă a fost pusă în prezenţa regelui Carol I, a fost demolată clădirea - martor a Unirii în care a funcţionat Comisia Centrală, scoasă în mod dubios de pe lista monumentelor istorice. Anul trecut s-a demolat Casa Căsătoriilor, clădire în care mii şi mii de focşăneni şi-au format familiile. Sub ochii noştri s-a dărâmat şi sediul istoric al Protoieriei din centrul Focşaniului, în care se afla o minunată capelă. Au supravieţuit în Focşani, e drept schimonosite de reabilitări nereuşite şi după ce au servit ca sedii diferitelor instituţii publice, patru locuinţe care au aparţinut elitei de la 1859, case vechi care au nevoie de intervenţii energice din partea unor arhitecţi competenţi pentru a nu fi pierdute pentru totdeauna. Pe 24 ianuarie 2019, când se împlinesc 160 de ani de la Unire, ieşim din nou în stradă să le spunem oamenilor poveşti despre oraşul lor, să vedem cu ochii noştri starea monumentelor istorice şi să dăm mână cu mână pentru salvarea şi promovarea patrimoniului cultural. Ne vom plimba prin lumea Focşanilor Unirii, al generaţiei care a urbanizat cu adevărat oraşul. Vorbim despre o generaţie care a tras România înspre modernitate, care a obţinut pentru ţară Unirea, formarea statului românesc în albia monarhică şi, apoi, Independenţa. Focşăneni care au fost pionieri ai vremurilor noi <<având plăcerile sufletului a sluji patriei>>. A venit rândul nostru să facem ceva, pentru că oraşul suntem noi, focşănenii”, spune Silvia Vrînceanu Nichita, iniţiator al proiectului #PovestimFocşaniul şi organizator “Focşaniul Unirii - civic walking tour”:

Evenimentul Focşaniul Unirii - civic walking tour doreşte stimularea acţiunii civice şi implicarea cetăţenilor în descoperirea, salvarea şi protejarea patrimoniului cultural - sau ce a mai rămas din el - în Focşani.

Poiectul cultural #PovestimFocşaniul a fost lansat pe 24 ianuarie 2018 şi militează pentru organizarea unui traseu al Unirii în oraşul Focşani în scopul de a sesiza şi responsabiliza autorităţile cu privire la necesitatea reabilitării clădirilor şi monumentelor ce au legătură cu actul istoric de la 1859 dar şi transmiterea istoriei locale într-un mod accesibil tinerei generaţii. Zeci de oameni interesaţi au participat la tururile ghidate pe care le-am organizat în ultimul an. În cadrul acestui proiect, anul acesta vom publica un volum de cercetare dedicat elitei unioniste din Focşani.

Participarea la evenimentul cultural de pe 24 ianuarie este gratuită şi se face în urma înscrierii la acest formular: https://tinyurl.com/y7f3lsf8.

Detalii puteţi obţine la numărul de telefon 0744.21.70.31 al Asociaţiei Eu, tu şi ei Focşani.

