FOTO VIDEO Spaţiul din spital unde începe viaţa, schimbare radicală în doar două luni. Cum arată acum saloanele de la Neonatologie

Una dintre cele mai importante secţii ale Spitalului de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani s-a aflat în ultimele două luni într-un amplu proces de modernizare. Iar situaţia s-a schimbat radical, aproape de necrezut pentru cei care cunosc cum arăta secţia acum ceva timp.

Reparaţiile şi amenajările s-au făcut din fonduri proprii şi cu angajaţii spitalului, iar incubatoarele şi aparatura medicală au fost asigurate din fonduri de la Ministerul Sănătăţii.

“Am schimbat tot ce s-a putut schimba în secţia de neonatologie, în afară de circuite, care sunt aceleaşi pe care le-a avut spitalul judeţean de la înfiinţare. Am schimbat de la instalaţiile termice, ferestre, uşi, pereţii sunt vopsiţi, văruiţi, avem parchet pe jos, inclusiv am modernizat şi am adus la fiecare salon oxigen şi aer comprimat pentru toate incubatoarele. Este o secţie pe care ne-am dorit de mult să arate aşa. Dacă acum doi ani prematurii îi trimiteam la un spital de grad superior, acum foarte puţini nou-născuţi sunt duşi la spitale”, a declarat Constantin Mîndrilă, directorul Spitalului de Urgenţă.

Personalul medical care lucrează aici spune că era vitală această schimbare la faţă a Secţiei de Neonatologie. Secţia are 40 de paturi, din care zece incubatoare şi zece paturi la terapie.

“Aici începe viaţa. Noi preluăm copilul din prima clipă, îl aducem în secţie şi îl îngrijim în funcţie de nevoile fiecăruia. Se ştia că nou născuţii sunt pacienţii sănătoşi, dar din păcate timpurile actuale ne arată cu nu mai este aşa. Din ce în ce mai mulţi copii au nevoie de noi pentru a-şi face tranziţia la viaţa extrauterină şi au nevoie de îngrijiire. De aici a venit şi nevoia de a ne moderniza, de a veni cu circuitele modernizate cu aer comprimat şi oxigen pentru fiecare salon. Nu se ştie niciodată când la un copil aparent sănătos la naştere apare o surpriză în câteva momente şi trebuie să ai la dispoziţie tot ce este nevoie pentru a-l îngriji atunci, în clipele acelea. Primele minute după un eveniment sunt cele mai importante. Suntem doar trei medici care activăm aici”, a declarat dr. Anca Andrei, şefa Secţiei de Neonatologie.

Potrivit acesteia, acum fiecare mamă poate, după naştere, să vină în secţie să se întâlnească cu nou născutul ei, să-l ţină în braţe, să-l alăpteze. Aproximativ 150 de copii se nasc în fiecare lună la Spitalul de Urgenţă.

Managerul Spitalului a mai precizat că secţia va mai fi dotată cu încă zece incubatoare de ultimă generaţie şi altă aparatură vitală, achiziţia fiind în prezent în faza de licitaţie.

Constantin Mîndrilă spune că în două luni întreg spitalul va căpăta o nouă faţă. “Ieşim din secţii, saloane şi mergem spre holuri şi scări. Va fi o modernizare a întregului pavilion central”, a mai spus directorul Spitalului.

