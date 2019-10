FOTO VIDEO Soluţia extremă în cazul lipsei de personal din spitale: se caută medici la târgurile de job-uri

Criza de medici specialişti în spitalele din România se resimte acut şi la cea mai mare unitate spitalicească din Vrancea, printre puţinele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Ani de zile, au fost scoase posturi la concurs, dar acestea nu au avut căutare în rândul medicilor, foarte mulţi dintre ei preocupaţi să încerce mirajul străinătăţii, pentru bani mai mulţi.

Din acest motiv, conducerea spitalului s-a dus să-i caute pe medicii tineri, doritori de muncă, la târgurile de joburi de la Bucureşti şi Iaşi, iar rezultatele au început să apară. Astfel, cel puţin patru medici vor veni în perioada următoare să lucreze la Focşani.

Posturile deficitare din spital sunt la specialităţile cardiologie, medicină internă, medicină de urgenţă, radiologie şi imagistică medicală, hematologie, nefrologie, chirurgie vasculară, neurologie, neurologie pediatrică.

“Avem o premieră anul acesta. Ne-am înscris pentru prima dată la un târg de job-uri în domeniul medical. Prima dată, acum două săptămâni, am mers la Bucureşti şi ne-a prins bine această întâlnire cu viitorii medici care sunt rezidenţi în ultimul an sau specialişti. Sâmbăta aceasta am fost la Iaşi, tot la târgul de job-uri medicale şi vreau să vă spun că avem nevoie foarte mult în special în câteva domenii, cardiologie, medicină internă, neonatologie, chirurgie vasculară, chirurgie toracică, neurochirugie. Sunt specialităţi în care se găsesc mai greu. Medicii sunt receptivi, unii au venit şi s-au înscris la concurs, pe posturile scoase. Urmează să vină patru medici, pe interne, nefrologie, diabet. Am fost vizitaţi săptămâna trecută, vineri, de un cuplu, soţ şi soţie, medici de la Iaşi, care vor veni la noi şi vor lucra pe secţia de obstetrică-ginecologie”, ne-a spus Constantin Mîndrilă, managerul spitalului de Urgenţă din Focşani.

Din păcate, conducerea spitalului nu le poate oferi prea multe facilităţi acestor medici, în afară de salariu.

“Fiind în subordinea Ministerului Sănătăţii, nu putem să le acordăm acele facilităţi legate de atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat sau să primească primă de stabilitate, pentru că toate acestea sunt date doar de autoritatea locală, prin hotărâre de consiliu local sau consiliu judeţean. Însă am avut mereu deschidere, i-am învăţat ce să facă şi avem medici care au beneficiat de locuinţă din fondul locativ”, mai spune managerului spitalului.