FOTO VIDEO Petrecere surpriză pregătită de poliţişti pentru o fetiţă care şi-a pierdut mama într-un accident rutier. Copila mai are doi fraţi

Poliţiştii vrânceni au pregătit miercuri mai multe surprize în aer liber unei fetiţe care a împlinit de 8 ani. Fata, care mai are doi fraţi, iar soarta a fost crudă cu ei. Mama lor a decedat în cursul lunii noiembrie 2018 în urma unui accident rutier, care a avut loc pe raza judeţului Botoşani.

"I-am cunoscut în luna decembrie 2018, când Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a derulat campania ”Dăruim bucurie” atunci când poliţiştii vrânceni au ajuns la peste 100 de copii din familii defavorizate, ”răsplată” fiindu-le emoţiile, bucuria şi entuziasmul celor mici dar mai ales manifestarea dorinţei unora dintre copiii vizitaţi de a deveni poliţişti pe viitor.Astfel, am aflat o poveste sfâşietoare.Am promis atunci copiilor că vom reveni oricând vom putea, şi, după ce în luna ianuarie am fost alături de una dintre fetiţe la împlinirea frumoasei vârste de 14 ani, am revenit ieri, 2 iulie, în încercarea de a aduce un zâmbet şi pe frumosul chip al surorii care a împlinit 8 anişori", potrivit IPJ Vrancea.

Prin contribuţia benevolă a poliţiştilor, i-au fost dăruite haine şi jucării şi bineînţeles, tortul aniversar, oferit de o cofetăreasă dibace din comuna Suraia.

În aer liber, încărcaţi de emoţii, poliţiştii i-au cântat ”La mulţi ani!” şi au petrecut clipe magice alături de micuţa sărbătorită.

