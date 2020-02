FOTO VIDEO Fabrica din Focşani care produce piese pentru sateliţi NASA sau avioane Boeing

O fabrică de mecanică fină unde sunt produse piese şi echipamente destinate preponderent exportului funcţionează la Focşani de peste 20 de ani. Societatea „Micromet“ a fost fondată de inginerul Gheorghe Stan (70 de ani) şi este una dintre firmele româneşti cele mai respectate în domeniul mecanicii de mare precizie.

Este o afacere de familie, care a evoluat în ultimii ani spectaculos, graţie echipamentelor noi cumpărate în special prin proiecte cu fonduri europene. Piesele şi echipamentele produse la Focşani sunt comandate de companii mondiale de renume. Din atelierele de pe Nicolae Titulescu, o stradă din zona semi-centrală a Focşaniului, au plecat componente pentru avioane Boeing, piese pentru acceleratorul de particule de la Geneva sau, mai nou, pentru sateliţii NASA.

Piese de foarte mare precizie

„În zona aeronautică avem cele mai multe contracte, pentru cel puţin 15 ani de acum înainte. Din această motiv am dezvoltat noi tehnologii în zona utilajelor. Facem piese care intră în componenţa unui avion, pentru zona de asamblare aeronautică. Este un segment de piaţă cu foarte multe rigori, pe care ni le-am asumat încă cu mulţi ani în urmă, când am început activitatea. Societatea execută în fiecare an peste 10.000 de repere diferite, prelucrând mai multe tipuri de materiale“, explică patronul Gheorghe Stan.

Inginerul spune, spre exemplu, că acele componente pentru roboţii de la staţia de sateliţi NASA sunt confecţionate din titan, un aliaj foarte scump şi extrem de greu de prelucrat. „Faptul că avem comenzi constant înseamnă că am reuşit să le câştigăm încrederea. Pentru acceleratorul de particule de la Geneva lucrăm piese care nu sunt de o complexitate extraordinară, dar au o trasabilitate exactă, respectându-se elementele impuse prin comandă. În general, sunt piese de mare precizie, de dimensiuni mici, maxim 500 de milimetri, în serii mici şi unicate“, adaugă inginerul Stan.



Potrivit investitorului vrâncean, principalii colaboratori ai firmei Micromet activează în industriile maşinilor de asamblat sau ambalat. Chiar în aceste zile, pe banda de lucru a specialiştilor din fabrică se realizează componente pentru schimbătoare de viteze destinate autoturismelor BMW şi Ford.





Profit anual – 1 milion de euro

Fabrica din Vrancea „a prins“ recent şi contracte cu societăţi din industria de apărare. În portofoliul societăţii se află produse lucrate pentru blindatele Piranha şi pentru diferite tipuri de rachete. Fiind comenzi sensibile informatic, Gheorghe Stan se fereşte să ofere detalii la care se referă prin sintagma „nici măcar eu nu le ştiu“.

Micromet are o cifră afaceri anuală de 3 milioane de euro şi un profit net de 1 milion de euro. Stan spune că-şi procură materia primă atât de la clienţi externi, cât şi interni. Patronul explică faptul că rentabilitatea a crescut substanţial datorită utilajelor de mare performanţă şi că meritul în această privinţă îi aparţine în totalitate fiului său, Adrian Stan. De profesie inginer IT, şcolit în străinătate, unde a şi lucrat o perioadă, fiul patronului a venit cu idei revoluţionare, cărora tatăl a decis să le dea prioritate în defavoarea gândirii sale conservatoare. Şi-au dat seama că fără informatizarea activităţii n-au nicio şansă să avanseze, astfel că firma este printre puţinele din România care se pot lăuda că aplică tehnologii la nivelul anului 2020.

Oficialii Micromet au accesat orice finanţări nerambursabile au fost posibile din fonduri europene sau pe scheme de ajutor de minimis, firma fiind etalon zonal la nivel de proiecte implementate. Micromet a atras 7 milioane de euro fonduri europene, toate pentru retehnologizarea liniilor de producţie. „Avem nouă proiecte implementate cu fonduri europene, dintre care doar unul, din 2018, se mai află în etapa de monitorizare. Toate proiectele noastre au fost închise fără nicio problemă, iar obiectivele pe care ni le-am propus au fost realizate în proporţie de cel puţin 200%-300%“, precizează Gheorghe Stan (foto jos).

Tehnologia, actualizată frecvent

Un alt secret al succesului constă în faptul că mulţi bani au fost investiţi în aparatură de măsură şi control, care garantează calitatea. Din acest motiv, din firmă nu pleacă nicio piesă care să nu respecte standardele impuse prin comandă. Principalele firme beneficiare ale produselor marcate cu sigla Micromet provin din Germania, care deţine ponderea, Franţa, SUA, Grecia, Olanda sau Norvegia. „Sunt clienţi pe care-i păstrăm de ani de zile. Cea mai mare reclamă ne-o fac beneficiarii noştri. Până acum am reuşit să ajungem în situaţia de a nu da telefoane să ne căutăm de lucru sau pentru a ne recupera banii de la clienţi. Am prins această nişă a comenzilor pretenţioase şi încercăm să nu ratăm comenzile care au un termen scurt, de o săptămână sau două. La noi se respectă termenele şi calitatea, două elemente de la care nu facem rabat“, adaugă administratorul firmei.

Pentru perioada următoare, omul de afaceri vrâncean, împreună cu echipa pe care o conduce, a gândit un plan de noi investiţii, estimate la 1,5 milioane de euro, în tehnica şi utilajele care produc piesele de mare precizie. Stan doreşte înlocuirea aparaturii mai vechi de 8 ani, chiar dacă aceasta este funcţională, pentru că, admite realist patronul, „tehnologia a luat o viteză de neînchipuit şi ca să devii competitiv pe piaţă este nevoie de nou“.

Salarii şi bonusuri consistente

Gheorghe Stan este absolvent al Facultăţii de Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi s-a specializat în inginerie hidraulică. A înfiinţat firma la câţiva ani după ce Întreprinderea de Scule Hidraulice din Focşani, acolo unde a ocupat funcţia de inginer-şef, a fost închisă definitiv. La debutul afacerii, în anul 1999, societatea a plecat la drum cu 20 de angajaţi. Astăzi, la Micromet lucrează 60 de oameni, dintre care 20 sunt ingineri de specialitate. 14 femei se numără printre cei 60 de angajaţi ai firmei. Având în vedere că pe lista de beneficiari ai fabricii se află clienţi de renume, precum Boeing, BMW, Acceleratorul de Particule de la Geneva sau NASA, toţi salariaţii au beneficiat de o instruire foarte complexă, chiar şi în străinătate. Sunt recompensaţi financiar cu mult peste media salarială din mediul privat local.

Salariul include şi bonusuri consistente. De exemplu, toate cele 14 femei din firmă primesc de 8 martie o excursie la Viena. Controalele medicale periodice, consultaţiile la oftalmolog sunt plătite de firmă. „Am făcut recent o socoteală sumară şi am constatat că orice loc de muncă creat de Micromet contribuie la bugetul de stat cu 9.000 - 10.000 de euro/anual. Angajatul nostru pleacă lunar acasă, în medie, cu 40% mai mult decât salariul de încadrare. Avem 22 de elemente în plus de bonusare la salarizare“, mai explică Gheorghe Stan.