FOTO VIDEO Continuă turneul comemorativ prin Rusia al Ansamblului "Ţara Vrancei". Peste 1.000 de spectatori la Nijnii Novgorod

Imaginea inedită cu maşina de reprezentare a ambasadorului României în Federaţia Rusă, cu drapel, însoţită de autocarul ansamblului Tara Vrancei, a surprins pe 3 decembrie, când românii au oprit Nijnii Novgorod, al cincilea oraş ca mărime din Rusia, situat la peste 450 km de Moscova, la confluenta fluviilor Volga şi Oka, vechi de peste 800 de ani, puternic centru economic şi cultural.

Administraţia locală s-a pregătit exemplar pentru venirea romanilor, organizând o întâlnire a ambasadorului român cu vice-guvernatorul regiunii şi punând la dispoziţie pentru spectacolul dedicat Zilei Naţionale a României cea mai bună sala din oras-Filarmonica "Rostapovici" cu 1.000 locuri, ocupată în totalitate la ora spectacolului oferit de noi.

Vasile Soare, ambasadorul României în Federaţia Rusă, a deschis manifestarea printr-un discurs în care a punctat dorinţade a marca Ziua Naţională 2019, într-un mod original, nu doar în Moscova, ci şi în alte 10 oraşe din Rusia, începând cu Nijnii Novgorod.

<<Am prezentat contextul istoric care a favorizat Marea Unire a românilor de la 1 decembrie 1918 şi o serie de aspecte despre România care să creeze o imagine corectă despre ţara noastră. Ansamblul Tara Vrancei a susţinut apoi, timp de 2 ore, un spectacol extraordinar de cântec şi joc din diverse zone folclorice ale României, spre uimirea celor 1.000 de spectatori ruşi, care cu siguranţă nu mai văzuseră demult un spectacol atât de bogat în motive tradiţionale, culoare, dinamica şi muzica antrenantă. De altfel, oficiali locali, cât şi spectatori au ţinut să ne spună că "asemenea spectacol nu au mai văzut la Nijnii Novgorod" şi că "acum au cunoscut România", despre care nu ştiau mare lucru. Este de înţeles dacă "ultima prestaţie culturală românească la Nijnii Novgorod a avut loc prin anii 1970", potrivit directoarei Filarmonicii. Constatarea, personal, nu m-a surprins, aceasta este realitatea -România lipseşte cultural de decenii din spaţiul rus, unde "cultura este la ea acasă" şi unde orice act cultural interesant, de calitate din străinătate este primit cu mult entuziasm. Acest prim spectacol organizat în regiuni/în afară Moscovei a fost un mare succes şi mi-a întărit convingerea că am fost foarte inspirat când am gândit acest turneu inedit de promovare a folclorului românesc prin 10 regiuni din Rusia. Este bine primit şi de departe este o carte de vizită pe care trebuie să o scoatem cât mai mult în străinătate. Bravo, Tara Vrancei! Aţi fost extraordinari! La mulţi ani, România!">> spune amnsadorul României în Federaţia Rusă despre acest prim spectacol.