FOTO VIDEO Aviaţia dă senzaţia. Studenţii Academiei Forţelor Aeriene i-au convins pe tinerii din Focşani să urmeze o carieră „la înălţime“

Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii – filiala Focşani-Vrancea, sub patronajul Statului Major al Forţelor Aeriene Române, cu sprijinul Centrului Militar Zonal Vrancea, au organizat astăzi, la Focşani de promovare a ofertei educaţionale a Statului Major al Forţelor Aeriene Române.

Prin urmare, la standurile pregătite în Piaţa Unirii, atât cadrele militare, cât şi studenţii Academiei Forţelor Terestre, care se specializează în profesii precum piloţi, controlori de trafic aerian, meteorologi, au vorbit cu tinerii despre meseria pe care şi-au ales-o.

“A fost o acţiune de promovare a Forţelor Aeriene Române şi a instituţiilor de învăţământ aeronautic militar subordonarte, respectiv Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă de la Braşov şi Şcoala Militară de Maişti Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene. Am dorit să atragem copii şi liceenii vrânceni şi focşăneni către profesiile astea frumoase, nobile, pline de adrenalină, dar mai ales de românism şi patriotism şi cred că am reuşit. Am venit cu avioane, am venit cu istoria, cu realitatea şi cu modernitatea forţelor aeriene române. Copiii au primit bine acţiunea şi cred că o să avem reacţii pozitive la examen, la Academia Forţelor Aeriene. Sper să mă întâlnesc cu unii dintre ei la anul, la primul curs universitar”, ne-a declarat comandor (rez.) Jenel Tănase, prof. univ. dr. la Academia Forţelor Aeriene.

Actualii studenţi ai prestigioasei instituţii de învăţământ sunt încântaţi de cariera militară pe care o urmează.

“Sunt la specializarea meteorologie, este o specilizare foarte frumoasă, unde mă ocup să dau informaţii pilotului. Academia mi-a dat un impuls foarte bun, m-a format ca om şi mi-a format un caracter puternic”, ne-a spus una dintre studente, în timp ce un viitor aviator ne-a spus că abia aşteaptă să ajungă la manşa unui avion sau elicopter. “Am ales specialitatea aviaţie, piloţi elicoptere, pentru că reprezintă o armă şi o specilizare cu o istorie extrem de importantă, frumoasă şi vreau să fac şi eu parte din ea. Încă nu am reuşit să ajung la zbor, dar în două luni o să vă pot spune acest lucru”, ne-a declarat un viitor pilot.

Tot astăzi, la Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” a avut loc, în prezenţa elevilor din Vrancea, o evocare a unor importante repere istorice iar Piaţa Unirii a fost expusă replica 1/1 a aeroplanului Vlaicu II.

Manifestarea s-a încheiat cu survolarea municipiului Focşani de către formaţii de aeronave din dotarea Aviaţiei Militare.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: