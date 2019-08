FOTO Seralista de 10 la Bacalaureat, care a impresionat cu o lucrare perfectă la limba română. „Cred că am fost inspirată“

Adina Badiu (35 de ani) este din Focşani, dar locuieşte în prezent în oraşul Mărăşeşti. Tânăra, care este şi mămică a unei fetiţe de 9 ani şi 3 luni, a finalizat în acest an cursurile Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea“ din Focşani, specializarea „Tehnician în industria alimentară“.

Impresionantă este, însă, nota cu care a promovat examenul de Bacalaureat, mai ales că liceul unde a studiat nu excelează deloc la capitolul performanţă, în condiţiile în care şi anul acesta a avut o promovabilitate la Bac de numai 25%. Mai precis, seralista Adina Badiu a impresionat echipa de corectură la proba de limba şi literatura română cu o lucrare perfectă pentru care a fost notată cu 10.

Premiul întâi „cu coroniţă“ în clasa a XIII-a

Adina s-a înscris la cursurile de la seral în anul 2017 şi a urmat, de asemenea cu rezultate remarcabile, clasele a XII-a şi a XIII-a. Ba chiar a luat şi premiul I „cu coroniţă“ la finalul anului şcolar, ceea ce nu este deloc puţin lucru.

Cu o lună înainte de susţinerea Bacalaureatului, Adina nu era foarte sigură că va merge la examen, indecizia sa provenind din faptul că este o fire extrem de emotivă.

„Îmi era teamă de probele orale, nu de cele scrise. În general, nu prea am încredere în forţele proprii, pentru că sunt emotivă“, ne mărturiseşte Adina.

Şi-a luat totuşi inima în dinţi şi a participat la examenul pe care l-a promovat cu brio. Nu a anticipat că o să fie evaluată chiar cu nota maximă la limba română, mai ales că nu s-a pregătit ca toţi ceilalţi liceeni, iar de meditaţii nici nu s-a pus problema. Cum aminteam, Adina are o fetiţă de care are grijă singură, soţul fiind plecat în străinătate, la muncă, drept urmare studiul operelor literare s-a făcut printre picături, după cum ne explică ea.

„Cred că am fost inspirată. Nu am lucrat teste, cum au făcut ceilalţi absolvenţi, dar am învăţat, chiar aş putea spune că am memorat comentariile operelor literare. Mi-am ales poezia lui Lucian Blaga «Eu nu strivesc corola de minuni a lumii», pentru că poezia a fost mereu pe sufletul meu şi ştiu toate versurile poeziilor pe de rost. Asta m-a şi ajutat când am dat citate, introducând versuri în comentariu în frazele potrivite“, ne-a spus Adina.

Tânăra susţine cu modestie că nu vede rezultatul ei ca pe o performanţă şi nici nu ştie cât de mult a reuşit să impresioneze cu lucrarea sa de 10, dar ne-a menţionat că fetiţa ei este foarte mândră şi chiar a fost mai fericită decât mama când a aflat rezultatul.

„Pot spune că după naşterea ei, a fost al doilea moment de fericire maximă“, ne-a mărturisit Adina.

Profesoara sa de limba şi literatura română din liceu, care i-a fost şi diriginte la clasa de la seral, ştie însă secretul reuşitei: „A fost un rezultat spectaculos pentru mine. I-am spus de la început că o să ia peste 9, dar la 10 nu ne-am aşteptat nici eu, nici ea. Adina este o fată extraordinar de serioasă, liniştită, care frecventa cu asiduitate cursurile, la o clasă obişnuită de seral. Era pregătită permanent la oră şi este un talent deosebit“, ne spune profesoara Marga Croitoru.

De altfel, din toată clasa de seral, Adina a fost singura care a promovat Bacalaureatul cu o notă finală de peste 8, în condiţiile în care singura probă care i-a adus ceva dificultăţi, dar pe care a trecut-o cu bine a fost matematica.

Încurajată de rezultat şi de faptul că a reuşit, în sfârşit, să-şi domine emoţiile, Adina Badiu a decis să facă şi pasul următor, care ar putea să-i aducă în viitor visul ei din adolescenţă. „M-am înscris la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, care are filială şi la Focşani. Mi-am dorit mereu să activez în învăţământ şi acesta a fost şi motivul pentru care în adolescenţă am urmat Liceul Pedagogic. Spun eu că am talent pentru a fi educatoare sau învăţătoare. În preajma mea am mulţi copii cu care mă joc şi mă simt şi eu copil. Hrănesc prin joc copilul din suflet. Am avut o probă eliminatorie pe care am trecut-o cu bine şi din toamnă o să fiu studentă“, ne-a mai declarat Adina.

De ce Bacalaureat la 35 de ani?

Tânăra studentă are o poveste de viaţă interesantă, care a început în primăvara anului 2003, pe când avea doar 18 ani şi jumătate şi era elevă în an terminal la Liceul Pedagogic „Spiru Haret“ din Focşani. S-a îndrăgostit iremediabil şi a făcut un pas neaşteptat, pe care însă nu-l regretă în defel. S-a căsătorit cu cel care-i este partener de viaţă şi astăzi şi a abandonat cursurile de la liceu. Împreună cu soţul ei a ales mirajul străinătăţii, în încercarea de a-şi croi o viaţă decentă.

„Să mă căsătoresc a fost o decizie uşoară. Am ascultat ce-mi spune inima şi nu m-am gândit de două ori când am făcut pasul. Când colegii mei de generaţie susţineau Bacalaureatul, eu şi soţul meu plecam în Italia, la muncă. Nu aveam o casă a noastră, dar muncind acolo, am reuşit să ne cumpărăm cu bănuţii câştigaţi o locuinţă la Mărăşeşti. La început am lucrat la căile ferate din Italia, într-o fabrică, numai noaptea, pe ascuns, fără contract de muncă, unde confecţionam piese pentru trenuri. Acolo am învăţat despre strunguri, freze şi câte altele“, îşi aduce aminte tânăra.

După trei ani de muncă de noapte, s-a angajat la o seră, unde a trăit o altă experienţă: a culegătorului de căpşuni. Ulterior, a venit pe lume şi fetiţa, iar unele probleme de sănătate au împiedicat-o pe Adina să mai muncească. Din acest motiv a ales să revină definitiv în România, iar primul impuls a fost să-şi finalizeze studiile liceale. Aşa a ajuns să se înscrie la cursurile de la seral, unde a urmat clasele a XII-a şi a XIII-a.

Adina îi este recunoscătoare soţului ei că, în cei doi ani de navetă, cu maşina personală, pe ruta Mărăşeşti-Focşani, a susţinut-o financiar, lucru care o să se întâmple şi în perioada studenţiei.

