FOTO Satul-fantomă. Case construite degeaba pentru sinistraţii din Vrancea

În această lună, peste câteva zile, se împlinesc 15 ani de când satul vrâncean Vadu Roşca a intrat în atenţia întregii ţări, după ce a fost acoperit cu totul de apele celor două râuri care-l înconjoară, Putna şi Siret, după mai multe zile de ploi.

Nu mai puţin de 8 oameni au murit atunci luaţi de viitura care i-a luat prin surprindere pe toţi sătenii, iar sute de locuinţe au fost făcute una cu pământul. Acestea, construite în mare parte din chirpici, erau prea şubrede pentru apa care a atins şi trei metri înălţime.

S-a stabilit atunci că peste 400 de case din sat nu mai pot fi locuite sub nici un aspect, iar statul s-a mobilizat să găsească o soluţie pentru localnicii rămaşi pe drumuri, găsind două loturi de teren în satul Boţârlău.

Latifundiarul Gigi Becali şi-a asumat atunci construirea a 200 de case pe un teren pus la dispoziţie de primărie, locuinţe construite într-un ritm record.

Treburile au mers mai greoi în cazul Guvernului, care prin Agenţia Naţională de Locuinţe a construit într-o altă locaţie, tot pe un teren pus la dispoziţie de autorităţile locale, alte 146 de locuinţe evaluate la un milion de euro.

S-au mai adăugat alte şapte case construite de Patriarhia Română şi 11 locuinţe construite din banii fotbalistului Gică Popescu.

Dacă locuinţele lui Gigi Becali sunt astăzi ocupate integral, cele ale Guvernului sunt aproape abandonate. Primăria i-a făcut proprietari pe deţinători, iar cei mai mulţi dintre ei au preferat să revină la locuinţele vechi din Vadu Roşca, practic din zona inundabilă, pe care le-au refăcut, sau alţii să le înstrăineze.

Cartier locuit pe sfert

„Dintre aproape 170 de case sunt locuite maxim 40. După ce a trecut termenul de 5 ani stabilit de Guvern, care stipula că timp de 5 ani casele nu pot fi înstrăinate, s-au vândut peste 50 de case. Noi le-am explicat că nu trebuie să le vândă, pentru că, dacă Doamne fereşte, se mai întâmplă vreodată o catastrofă, nu-i mai ajută nimeni, dar ei nu înţeleg. Cei mai mulţi s-au retras în casele vechi, iar cei tineri au plecat în Italia”, ne-a declarat primarul comunei Vulturu, Nicuşor Păduraru.

De menţionat că autorităţile locale suportă de la buget sume importante pentru întreţinerea cartierului de case, fie că vorbim de iluminat public sau balastarea căilor de acces.

În acest timp, localnicii din Vadu Roşca care s-au întors la vechile gospodării nu par să fie interesaţi de pericolul unor noi inundaţii de proporţii. Ei spun că nu puteau să-şi abandoneze casele în care au investit toată viaţa, şi nici pământul pe care şi-l cultivă şi din care se întreţin.

La Boţârlău, în cartierul abandonat construit de ANL, doar câteva case sunt locuite. Cele mai multe sunt în stare de degradare, au pereţii scorojiţi, lacăte pe uşi şi lanţuri la porţi. În plus, sunt invadate de bălării. Explicaţia pentru faptul că sătucul este dată de unul dintre puţinii locatari din zonă.



„S-au dus înapoi la Vadu Roşca. Nu le e frică de inundaţii, pentru că sare iar Guvernul şi le dă alte case. Am vecini care au vândut aici cu 5.000 de euro, iar alţii care au mai investit în ele au ajuns să le dea şi cu 8.000 de euro. Este dreptul lor, dar e vina Guvernului că le-a dat voie. În Vadu Roşca nici moartă nu mai mă duc. Să mă îngroape aici. Nici o furculiţă nu mi-a rămas după inundaţii. Ne-a luat apa tot şi nu mai vreau să merg acolo. Nu vrem să mai sufere copii noştri ce am suferit noi atunci”, spune Maria Cocheci.

