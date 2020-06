FOTO Poveste cu final fericit. Cum şi-a recăpătat Ana-Maria încrederea în eroii ei care nu au reuşit să-i salveze jucăriile din incendiul care i-a distrus casa

Ana-Maria este o fetiţă de 5 anişori, din comuna Gugeşti, care în ciuda tuturor problemelor prin care a trecut în urmă cu cinci săptămâni a avut puterea să zâmbească din nou, luni, de Ziua Internaţională a Copiilor.

Iar acest lucru s-a întâmplat graţie pompierilor vrânceni care au vrut să-i facă o surpriză, după ce oamenii care se luptă cu flăcările au aflat că Ana-Maria a trăit o dezamăgire vizavi de ei. Povestea legăturii care s-a creat între cele două părţi începe undeva în luna februarie, înainte de criza sanitară din ţara noastră, când copila avea să-şi declare dragostea faţă de pompieri printr-un desen făcut la grădiniţă.

Ea ştia din informaţiile primite că pompierii sunt nişte eroi, pentru că salvează oameni şi bunuri din flăcări atunci când se află în pericol. Din nefericire, două luni mai târziu, locuinţa Anei-Maria avea să fie parţial distrusă într-un incendiu mistuitor, din cauza unui scurtcircuit electric, a distrus o parte din locuinţa Anei Maria.

"La acel moment, în locuinţă se afla doar copila şi mama ei, în timp ce tatăl, şofer profesionist, era în cursă. Fetiţa şi mama ei au fost evacuate la timp, însă casa a suferit daune majore, focul mistuind acoperişul şi câteva anexe pe o suprafaţă de aproape 360 de metri pătraţi. La întoarcerea acasă, micuţa a fost extrem de dezamăgită de ceea ce a găsit. În mintea ei de copil, a crezut că pompierii, în loc să-i salveze casa, i-au stricat-o. De atunci, este nevoită să locuiască în altă parte şi este foarte tristă că a rămas fără jucării", potrivit pompierilor vrânceni.

Pompierii sunt prietenii copiilor

De Ziua Copilului, Ana-Maria şi-a recăpătat din nou încrederea în pompieri, după ce aceştia au vizit-o la căsuţa care se află acum în renovare.

Salvatorii s-au interesat din timp ce cadou şi-ar dori şi au mers să-i explice cum s-au întâmplat lucrurile în seara în care familia sa a rămas pentru o vreme pe drumuri.

"A fost surprinsă când ne-a văzut şi ne-a întrebat de ce am venit la ea. I-am răspuns că, am venit să ne împăcăm. Pompierul Edi i-a povestit, pe înţelesul ei, cum s-a luptat cu focul. La final a venit şi surpriza mult aşteptată. Pompierii vrânceni i-au dăruit Anei-Maria o bicicletă roz. Pe lângă bicicletă, ca să o ştim în siguranţă, i-am dăruit şi echipamente de protecţie; cască, cotiere şi genunchiere. Ca surpriza să fie îndeplinită complet, i-am umplut coşuleţul bicicletei cu dulciuri", au mai precizat pompierii care au vizita-o acasă pe copilă.

La primirea cadourilor, chipul Anei-Maria s-a înseninat din nou, iar în ochişori i se putea citi bucuria. Iar pompierii au plecat fericiţi şi împăcaţi că şi-au îndeplinit misiunea cu succes.

Povestea balaurului Flăcărilă, pe care pompierul Edi i-a spus-o Anei-Maria

”Bună Ana-Maria, eu sunt pompierul Edi! Sunt un om bun şi nu pot sta liniştit când ştiu că cineva e supărat pe mine, mai ales o fetiţă aşa de drăguţă ca tine. Îmi aduc aminte perfect ce s-a întâmplat pe 23 aprilie, ziua în care, în căsuţa voastră frumoasă s-a furişat, tiptil-tiptil, un balaur uriaş, care arunca flăcări pe nări din cele 7 capete. Am venit cât am putut de repede. Dar ştii ce-am păţit? Balaurul Flăcărilă, a auzit sirena şi s-a ascuns. Atunci când am ajuns, împreună cu colegii am început să-l căutăm pe mâniosul Flăcărilă, care pusese gând rău casei voastre. În timp ce stătea furişat, de foame, a început să mănânce magazia din spate, după ce a terminat-o, a început să mănânce acoperişul. Nu a reuşit să stea prea mult timp ascuns, că l-am dibuit după fum. Când a văzut că l-am găsit s-a înfuriat atât de tare, încât dorea să ne mănânce şi pe noi. Să ştii că e foarte puternic! Tu şi mama ta aţi avut mare noroc că aţi fugit înainte ca el să vă descopere. Nouă, pompierilor, nu ne este frică de balaurul Flăcărilă. Ne-am luptat de multe ori cu el. Ca să-l putem învinge, ne-am împărţit în mai multe echipe şi am pus toate furtunurile de apă pe el. Văzând că nu are nici o şansă, a fugit într-un colţ din pod. A stat un pic, şi-a tras sufletul, şi a revenit în forţă, împrăştiind câte 10 rânduri de flăcări, care au nimicit tot ce au prins în cale. Ba mai mult, Flăcărilă ameninţa că va arde şi casele vecinilor. Am chemat ajutoare, au mai venit colegi de-ai mei, pompieri, ne-au ajutat şi pompierii voluntari, care sunt vecini cu tine şi într-un final, am reuşit să-i retezăm rând pe rând cele 7 capete. Din păcate, în această luptă căsuţa ta a avut de suferit. Aşa se întâmplă cu fiecare casă, pe care Flăcărilă vrea să o mănânce. Însă, noi ne bucurăm că tu şi mămica ta sunteţi sănătoase. Ai să vezi că, de acum încolo, vei avea multe motive să zâmbeşti. Un motiv îţi oferim noi, prin surpriza pe care ţi-am pregătit-o de ziua ta. Ţi-am adus cadou o bicicletă roz, aşa cum ţi-ai dorit! La mulţi ani de ziua copilului!”