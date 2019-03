FOTO Pompieriţa campionă la judo care îi ajută pe jurnalişti. "Miroase" subiectele de presă şi dă de pământ cu adversarii

Plutonierul Cristina Pîrvu, în vârstă de 39 de ani, este cunoscută jurnaliştilor vrânceni din postura de purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” Vrancea.

Graţie talentului său în a propune subiecte cu potenţial pentru presă, în cadrul instituţiei unde lucrează, ziarele şi televiziunile locale şi naţionale au avut mult de câştigat de pe urma acestei colaborări fructuoase.

Povestea celor doi pompieri care donează trombocite, de şapte ani, unui bărbat diagnosticat cu o boală rară, a fost făcută cunoscută pentru prima dată întregii ţări de către Cristina, la fel ca şi alte subiecte interesante pe care le-a descoperit de-a lungul vremii şi le-a aşternut, cu înclinaţii ziaristice am putea spune, în paginile revistei instituţiei unde lucrează.

Dar Cristina este înzestrată şi cu alte pasiuni la fel de frumoase. Toată copilăria a fost pasionată de judo, sport pe care l-a practicat la nivel de performanţă până în ultimul an de liceu şi pe care l-a continuat cu rezultate deosebite şi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

De curând, a obţinut titlul de vicecampioană la categoria -60 kg, feminin, turneu care a reunit la start peste 70 dintre cei mai buni judoka ce activează în cadrul aparatului central al M.A.I., inspectoratelor generale, precum şi elevi şi studenţi din instituţiile de învăţământ ale ministerului.

Dar în cariera sa de pompier, pompieriţa a câştigat şi medalii de aur la aceste competiţii rezervată sportivilor militari.

Cristina susţine că sportul a ajutat-o să se formeze ca individ, deşi judo este un sport de forţă.

La vârsta de 14 ani a câştigat şi o medalie de bronz, la un turneu internaţional în Italia.

Pentru competiţii s-a antrenat cu unul dintre cei mai buni luptători, cu performanţe impresionante, Iulian Surlă.

"M-am lăsat de judo în 1998, la 18 ani, când aveam centura verde. Urma bacalaureatul, şi fiind prima generaţie care a dat examen la cinci obiecte, mi-a fost teamă de eşec. Dar după ce m-am lăsat, nu am mai călcat în sală vreo zece ani. În tot acest timp, am visat că mă duc la antrenament. Visam echipa, visam colegii, concursuri. Eu aurul l-am câştigat cu MAI, la Pompieri, aveam pe atunci doar un bronz cu echipa şi un argint la Internaţionale. Dar când visam că mă duc la competiţii, visam că iau aurul. Era o dorinţă care mi se implantase în subconştient. Iar o perioadă după ce am câştigat aurul, nu am mai visat", a povestit Cristina.

Pompieriţa susţine că regulile în acest sport s-au schimbat foarte mult, iar acum sportivii sunt mult mai bine antrenaţi, cu mai puţine riscuri de accidentare.

"Noi nu aveam de exemplu o imagine de ansamblu a procedeului şi îl analizam doar pe parte video, cum ni se dădea. Şi nu puteam calcula eficienţa unui procedeu din anumite unghiuri. Dar acum tehnologia este atât de avansată, că îţi analizează toate posibilităţile. Şi tehnica este mult mai bună. Şi echipamentul s-a schimbat: când făceam eu judo erau chimonouri la care reverul era foarte gros şi nu puteai apuca priza. Acum toate echipamentele sunt omologate şi nu mai poţi pune o barieră prin echipament", spune Cristina Pîrvu.





