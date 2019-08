FOTO Oamenii străzii, lăsaţi fără adăpost de primărie. „E o palmă dată umanităţii“

Aproximativ 20 de oameni ai străzii de la Adăpostul de noapte “Sf. Nicolae cel Nou” din Focşani au rămas efectiv pe drumuri, după ce Primăria Focşani a reziliat contractul cu Societatea de Crucea Roşie-Filiala Vrancea, care derula proiectul de sprijinire a acestei categorii defavorizare.

Pe lângă beneficiarii serviciilor, alţi şapte angajaţi ai adăpostului, respectiv psihologi, îngrijitori, paznici nu mai au un loc de muncă de la 1 august şi vor merge în şomaj, unii după 12 ani de activitate doar în cadrul acestui adăpost. Motivul: Primăria Focşani nu mai are bani pentru a susţine serviciile de aici.

Primarul spune că mai există un adăpost de noapte cu 20 de locuri, care nu funcţionează la capacitatea integrală. Edilul invocă şi faptul că mulţi dintre oamenii străzii nu sunt din Focşani şi în consecinţă nu este responsabilitatea autorităţilor locale de a le oferi sprijin.

“Pentru cei 20 de oameni ai străzii bugetul este anual de aproximativ 7 miliarde de lei vechi. Primăria Municipiului Focşani cheltuieşte aproape 3.000 de lei pentru un om al străzii pe lună şi am considerat că este anormal şi inutil să mai funcţioneze un al doilea adăpost de noapte. Mulţi dintre cetăţenii fără adăpost provin din alte localităţi şi ştiind că la noi în Focşani există aceste adăposturi vin şi stau aici, în Municipiul Focşani. De cele mai multe ori Poliţia Locală i-a identificat şi conform legii i-a dus la Poliţia Transporturi Feroviare pentru ai pune la tren să meargă în localităţile de domiciliu. Ne-am trezit cu ei înapoi, bineînţeles, nu s-au dus în localităţi, nu s-au conformat”, spune primarul Cristi Misăilă.

Reprezentanţii Crucii Roşii Vrancea au altă variantă şi susţin că bugetul pentru adăpostul închis de primărie a fost pentru anul acesta de 203.695 de lei, bani care nu au fost cheltuiţi, ei fiind puşi la dispoziţie până în noiembrie. Contractul de comodat pentru imobilul din care au fost daţi afară oamenii străzii era valabil până în anul 2022. Deja celalalt adăpost de noapte, din Cartierul Bahne, care funcţionează în incinta unui punct termic dezafectat, este plin de beneficiari, alţii sunt internaţi în spital, iar 20 de oameni vor rămâne în stradă. Adăpostul de noapte din Bahne are 18 locuri.

“Contractul de cofinanţare s-a încheiat la 31 iulie, situaţie care a determinat încheierea contractelor de muncă ale angajaţilor, sistarea furnizării utilităţilor şi orientarea beneficiarilor către adăpostul din Bahne, în limita locurilor disponibile. Din baza de date a Crucii Roşii Vrancea reiese că 20 de beneficiari rămân fără adăpost. Ţin să menţionez că toţi aceştia au domiciliul în Focşani”, ne spune Rodica Davidean, directorul Crucii Roşii Vrancea.

Davidean spune că au fost şase locuri libere la adăpostul din Bahne, care vor fi puse la dispoziţie beneficiarilor scoşi acum în stradă, dar că acele locuri aparţin unor femei internate în spital şi care nu vor avea unde să se mai întoarcă.

Vestea că vor pleca din adăpost îi sperie pe cei care au fost îngrijiţi în ultimii ani aici.

“Am primit vestea că trebuie să plecăm, că nu mai au fonduri să ne ţină şi nu mai sunt alte variante. Am înţeles că mai ar mai fi şase locuri în Bahne şi fiecare pe apucate. Eu nu am pe nimeni”, susţine Iulian Ichim, 65 de ani, care şi-a petrecut ultimii doi ani aici. Mult mai vechi este colegul său, cu care soarta a fost crudă toată viaţa sa. “Stau aici de 10 ani, am crescut în casa de copii, nu îmi cunosc părinţii. Nu ştiu cum ne vom bate pe cele şase locuri din Bahne, care nu apucăm vom lua calea străzii. Deja nu mai avem apă, mergem afară să ne facem necesităţile. Vara mai este cum este, dar la iarnă murim”, spune Vasile Davidoiu, de 54 de ani.

Tot luni, unul dintre beneficiarii vechi ai adăpostului, Dan Hudici a intrat în greva foamei, în semn de protest faţă de închiderea centrului.

Adăpostul de Noapte “Sf. Nicolae cel Nou” din Focşani funcţiona în vaza unei licenţe obţinute de Crucea Roşie pentru activităţi dintre cele mai diverse, precum servicii de consiliere în vederea integrării sociale, servicii de îngrijiri socio-medicale, servicii de suport etc.

“Crucea Roşie a înfiinţat acest adăpost în numele primului dintre principii: umanitatea. La capătul acestui demers al primăriei sunt oamenii străzii care au rămas pe drumuri, fără nici un sprijin. Este o palmă dată umanităţii. Dacă noi mai avem rude, mai avem prieteni, aceşti oameni nu au nici un fel de sprijin. Nu ai cum să îi ignori. Trebuie să trăiască, să aibă asigurate măcar nevoile primare”, ne spune Laura Breană, preşedinta onorifică a Crucii Roşii Vrancea.

Primarul Misăilă vrea să facă în clădirea unde au stat oamenii străzii o creşă, însă deja se loveşte de împotrivirea consilieri locali din partidul său, PSD, care nu sunt de acord sub nici un chip să se înfiinţeze o creşă într-un spaţiu impropriu pentru activităţi educaţioanale.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: