FOTO Maeştrii îngheţatei artizanale. Cine sunt gelatierii care meşteresc preparatul ce ne răcoreşte simţurile

În Focşani, Crina şi Sorin Răileanu sunt cunoscuţi drept familia care face cea mai bună îngheţată artizanală. De altfel, sunt singurii care fac acest lucru în zona Vrancei, iar numele lor a trecut de mult graniţa judeţului, îngheţata produsă de gelateria pe care o administrează putând fi savurată şi la Bacău, dar şi la Piatra Neamţ.

Povestea îngheţatei „marca Răileanu” îşi are începuturile cu două decenii în urmă, când cei doi soţi au decis să-şi facă un rost în viaţă, plecând la muncă în Italia. Sorin ne mărturiseşte că era din copilărie un mâncător de îngheţată, iar Italia, patria mamă a acestui minunat desert, i-a oferit această experienţă deosebită de a cunoaşte mai bine secretele din domeniu.

“În Italia am descoperit gelato, adică îngheţata artizanală. Am urmat nişte studii de pregătire în domeniu, la Academia Casa Optima, în colaborare cu Gamberro Rosso Academy, care au cel mai bine cotaţi specialişti în domeniu. Erau nişte cursuri foarte complexe, pentru că îngheţata înseamnă mai mult decât nişte ingrediente, plecând de la reţete, care trebuie să fie echilibrate. Am fost atât de pasionat de acest domeniu încât am lucrat gratis într-o gelaterie, tocmai în ideea de a căpăta experienţă. Atunci, la momentul acela, era mare lucru să fii acceptat să lucrezi chiar şi fără bani. Între timp, în luna februarie a anului acesta, am făcut şi un master în gelato şi suntem singurii români care am reuşit acest lucru în ultimul timp. Practic, sunt recunoscut internaţional în domeniu, pot participa la concursuri”, ne spune Sorin Răileanu.

„Publicul nu făcea diferenţă între ce ofeream noi şi ce se găsea în magazine“

În urmă cu zece ani, Crina şi Sorin au avut de ales între a deschide o gelaterie în Italia sau să facă acest lucru acasă, la Focşani. Au ales oraşul în care s-au educat şi format şi au realizat o premieră în oraşul de pe Milcov: singura gelaterie care a existat vreodată. O experienţă tristă pentru ei, din care au ieşit întăriţi mai târziu.

“A fost un fiasco total. La vremea respectivă, oamenii din Focşani nu aveau cultura adevăratei îngheţate, ci erau obişnuiţi cu cea industrială. Publicul nu făcea diferenţă între ce ofeream noi şi ce găseau în magazine, ci era important să fie cât mai colorată. Ne spuneau că aşa le cer copiii. O vindeam şi destul de ieftină, pe doi lei, în condiţiile în care în alte oraşe o astfel de îngheţată avea succes şi la preţ dublu. Am fost foarte dezamăgiţi, am renunţat la idee, am vândut utilajele şi ne-am zis că nu o să mai vrem niciodată să facem îngheţată în România”, ne spune Crina despre prima experienţă antreprenorială în acest domeniu.

Evident, soţii Răileanu s-au orientat spre alte oportunităţi de afaceri, şi-au deschis şi o pizzerie, apoi o cârciumă, dar pasiunea pentru îngheţata hand-made a învins până la urmă.

“După o pauză de câţiva ani, în 2015, de ziua soţiei mele, şi-a dorit să-i fac un cadou, şi anume să redeschid o gelaterie. I-am spus că îi îndeplinesc dorinţa, cu condiţia să vândă ea îngheţata pe care o făceam. Cu multe eforturi, autorizaţii, condiţii de îndeplinit, birocraţie, am deschis Gelateria Cortina, care se află în perimetru istoric, Piaţa Unirii. Spre surprinderea noastră, publicul a reacţionat de data aceasta bine, e drept cu multă publicitate şi explicaţii despre cum facem noi îngheţata. Îi invitam să guste şi de atunci am reuşit să convingem oamenii că îngheţata pe care o muncim noi este diferită de cea industrială, ne mărturiseşte Sorin Răileanu.

Sorin este maestrul gelatier care zi de zi, cel puţin şase-şapte ore cât şi le petrece în laborator, se străduieşte să asocieze texturile şi ingredientele pentru o îngheţată cu adevărat gustoasă. În portofoliul său se află peste 200 de feluri de îngheţată, dar ne menţionează că cele mai multe sunt reţete proprii şi unele improvizate, în funcţie de inspiraţia de moment. Este cel care îşi alege materia primă naturală, de cea mai bună calitate, achiziţionată în special din Italia.

„Principalele ingrediente sunt din Italia, cum sunt fisticul de Bronte şi alunele de pădure din Piemonte, lucrăm cu cacao de Santo Domingo. Doar laptele este din producţie autohtonă. Pentru gust şi culoare folosim fructe proaspete, dar o parte le şi congelăm, cum ar fi fructele de pădure. Sunt anumite sortimente cerute de public cu insistenţă, precum îngheţata de ciocolată, vanilie, mentă, oreo, iar de fiecare dată, aproape zilnic, vin cu ceva nou. Ce este clar, în fiecare zi ofer aceeaşi calitate, de la care nu fac rabat”, mai spune Sorin.

În particular, pentru că aici costurile sunt mai mari, iar cererea este redusă, Sorin este preocupat şi de îngheţata gastronomică, realizată din ingrediente speciale precum gorgonzola, mortadela, somon, bere, şampanie sau vin roşu.

De altfel, gelatierul este şi absolvent al unei şcoli de somelieri, cu cunoştinţe şi abilităţi avansate în ceea ce priveşte alegerea celui mai bun vin, în asentiment cu bucatele servite de către client.

Pandemia i-a afectat destul de mult afacerea, astfel că în vremea stării de urgenţă soluţia de supravieţuire s-a numit livrarea de îngheţată la domiciliu. Loviturile au venit în cascadă, prin scumpirea materiei prime transportate din Italia, apoi prin creşterea accentuată a euro, însă odată cu vara, situaţia s-a mai „dezgheţat“, iar publicul a revenit cu aceeaşi încredere la gelateria din Piaţa Unirii, pentru a consuma o îngheţată de calitate.

