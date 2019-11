FOTO Familia de stomatologi care ajută copii de la centrele de ocrotire să răzbească în viaţă

Medicii Luminiţa şi Mihai Nedelcu sunt o familie de stomatologi respectaţi din Focşani, proprietari ai unei clinici private. Anul acesta, familia Nedelcu a aniversat 20 de ani de când activează în mediul privat, Mihai mândrindu-se cu faptul că este primul tânăr stomatolog care a deschis un cabinet privat în oraş.

Părinţi biologici a trei copii, soţii Nedelcu au însă o calitate care-i diferenţiază de mulţi dintre noi. Au fost şi sunt, de mai multe ori, mamă şi tată pentru alţi copii loviţi crunt de soartă.

Este şi cazul actualului medic militar Mihai Stoienescu (foto), de la Spitalul Floreasca din Bucureşti. De la vârsta de 4 ani, copilul aflat atunci într-un centru al Direcţiei pentru Protecţia Copilului Vrancea a fost luat în grijă de familia Nedelcu, care s-a ocupat să nu-i lipsească nimic din ceea ce au majoritatea copiilor, şi nu ne referim aici doar la partea materială, ci şi la căldura unei familii, de care sunt privaţi astfel de copii.

“Pe Mihai l-a descoperit sora mea, Monica, învăţătoare pe atunci şi care intra des în contact cu copii din centrele de plasament. Tatăl meu, Dumnezeu Să-l odihnească, s-a ocupat mult de formarea lui şi am preluat din mers această sarcină de suflet. Actualul doctor Stoienescu a crescut alături de noi, ca un frate mai mic, şi-a făcut toate vacanţele cu noi şi a ascultat tot ce a fost învăţat în familia noastră. Acum urmează al doilea rezidenţiat pe urgenţe medicale şi suntem tare mândri de el. Deşi este pe picioarele lui, ne vizitează cât de des poate”, ne spune Mihai Nedelcu despre acest membru al familie sale.

O altă beneficiară directă a ataşamentului familiei Nedelcu pentru copiii nefericiţi a fost Violeta Bîrlă (foto jos), o fată crescută la un orfelinat din judeţ. Ea a găsit sprijin de fiecare dată, iar Violeta şi-a depăşit condiţia şi este astăzi regizor la început de drum în Italia.

De altfel, autobiografia ei a devenit anul trecut subiectul unei producţii cinematografice în care rolul principal i-a revenit marii actriţe românce Maia Morgenstern.

Cu ocazia prezentării filmului şi la Focşani, Violeta a ţinut să-l invite pe scenă pe mediul Mihai Nedelcu, tocmai pentru marele sprijin primit în viaţă.

Mai nou, stomatologii se ocupă de ajutorarea unei adolescente, de asemenea cu o soartă tristă. “O ajutăm cu bani, cu haine şi încercăm să o formăm în meseria noastră. Este elevă în clasa a XII-a şi vrea să dea tot la medicină. Şi fata mea cea mare este în ultimul an la Colegiul Cuza şi se pregăteşte intens pentru a ne urma calea, ca de altfel şi ceilalţi doi băieţi. Toţi au o relaţie extraordinară cu cei pe care i-am amintit şi îndrăznesc să cred că vor duce mai departe tradiţia”, ne mai spune stomatologul Mihai.

El le este recunoscător părinţilor, care i-au fost alături permanent. De altfel, pentru că le-a plăcut să fie înconjuraţi de oameni frumoşi, familia Nedelcu are astăzi 12 fini cununaţi şi 18 copii botezaţi, ceea ce nu e deloc puţin lucru.

Meseria, brăţară de aur

În adolescenţa sa, Mihai Nedelcu a dorit să se facă profesor de fizică şi chimie, urmând-o astfel în carieră pe mama sa. Fire independentă, spune că nu i s-ar fi potrivit deloc meseria de poliţist, a tatălui, aflat la datorie aproape tot timpul, fără un program dedicat familiei, nici măcar în concedii, prin natura funcţiei sale. Prin urmare, s-a orientat spre facultatea de chimie.

“Am această calitate şi capacitate de a memora. Îmi este suficient să trec odată prin carte şi reţin foarte uşor. La admiterea din vară, am picat puţin sub linie şi în mod normal mă pregăteam pentru examenul de anul viitor. La îndemnul unui prieten cu care am copilărit în vacanţele de la bunici, am încercat amândoi la facultatea de stomatologie şi am fost admişi. Am căzut de acord că e o meserie care nu presupune monotonie şi aşa am început o etapă pe care nu o planificasem înainte. Toată viaţa mea mi-a plăcut să cunosc oameni şi din acest motiv am schimbat foarte multe clase şi şcoli. Învăţământul primar l-am făcut într-un loc, gimnaziul în altă parte, liceul la fel şi chiar şi la facultate am urmat cinci ani la Bucureşti şi anul VI la Iaşi”, ne spune Mihai Nedelcu.

Din anul 1997 este medic stomatolog. Nu a fost totul lapte şi miere. Primii ani ai activităţii sale au fost la ţară, în comuna Cîrligele. A urmat experienţa de la policlinica Stomatologică din Focşani, unitate care i-a dat imboldul de a face pasul decisiv spre zona privată. Cu banii dăruiţi de părinţii soţiei pentru a-şi cumpăra televizor, stomatologul şi-a achiziţionat prima lampă de fotopolimerizare existentă atunci în oraş, iar pacienţii au început să apară.

“Mi-am dat seama că lumea este receptivă la nou, la progres. Primul cabinet privat l-am construit aproape singur, cu indicaţii de pe margine. Eu eram şi muncitorul, şi medicul, lucram în acelaşi timp şi la policlinică, dar şi la ţară. Sala de aşteptare nu avea mai mult de doi metri pătraţi, abia încăpeau trei peroane. Dar clienţii veneau în număr mare, pentru că eu căutam să fiu actual cu tehnologia”, spune medicul.

Pe soţie, Luminiţa (foto), a cunoscut-o la facultate, unde aceasta urma medicina generală. Ulterior, Luminiţa a urmat şi Facultatea de stomatologie şi lucrează cot la cot încă de la privatizare.

Împreună au dezvoltat viitorul cabinet stomatologic, mult mai încăpător pentru clienţii din ce în ce mai numeroşi. Acolo au petrecut timp de zece ani câte 12-14 ore pe zi, dar cu satisfacţii profesionale deosebite. În 2013, un vis mai vechi al medicului a devenit realitate. A ridicat o clinică medicală modernă unde 35 de medici, asistenţi şi specialişti din meserii conexe actului medical îşi desfăşoară cu pricepere activitatea.

Investiţie în performanţă

“Clinica merge pe un sistem de interdisciplinaritate, şi anume fiecare medic excelează într-un domeniu şi este bun în celelalte. Am investit foarte mult în aparatura medicală, pentru a creşte calitatea muncii noastre , dar şi pentru a face performanţă, astfel încât să nu fim nevoiţi să punem capul în pământ atunci când un pacient vine cu o problemă. În afară de situaţii foarte grave, ne ocupăm de orice lucrare care ţine de stomatologie generală. Recent, am investit în aparatură de endodonţie peste 80.000 de euro, în echipamente de protetică 200.000 de euro iar în scanere, lasere alţi peste 100.000 de euro”, spune Mihai Nedelcu.

Iar investiţiile se văd în rezultate. Ca să ajungă însă la performanţele acestea a mers la foarte multe cursuri în străinătate, în Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, America. “Am povăţuit mulţi colegi să-mi urmeze exemplul, pentru că lucrurile de actualitate de acolo le-am aflat iar noi trebuie să ne punem la punct cu noutăţile pe care ni le aduc aceşti pionieri care încearcă să ajute ştiinţa medicală. Lucrurile pe care le-am învăţat acolo despre implantologie, acum 7 ani, se aplică abia acum la noi ca indicaţii terapeutice”, precizează medicul.

De altfel, doctoratul pe care l-a urmat abordează această problematică tot mai de actualitate astăzi, implantologia, titlul lucrării fiind “Restaurarea protetică a edentaţiilor maxilare şi mandibulare cu deficit osos grav prin intermediul implanturilor dentare”.

Despre pacienţi, medicul Nedelcu spune că sunt din ce în ce mai educaţi, cu bun simţ, iar rata oamenilor care nu se mai spală azi pe dinţi a scăzut substanţial. Este însă îngrijorat că sunt însă oameni care aşteaptă până în ultimul moment vizita la stomatolog, când situaţia devine gravă. Lucru care îl solicită şi îl epuizează, dar peste care trece când vede surâsul larg al pacientului după intervenţiile realizate cu succes.

“Îmi vin clienţi de peste tot, Galaţi, Tecuci, Adjud, Rm. Sărat. Medicii stomatologic de acolo, pe care nici nu-i cunosc, îmi trimit clienţi pentru că ştiu că la noi se fac intervenţii de înaltă ţinută”, a ţinut să ne spună Mihai Nedelcu.