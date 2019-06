FOTO Cine sunt câştigătorii concursului de pescuit sportiv dedicat memoriei poliţistului Tomiţă Lazăr

În zilele de 19 şi 20 iunie a.c., Asociaţia Sportivă „Tomiţă Lazăr” a organizat cea de-a patra ediţie a CUPEI DE PESCUIT SPORTIV ”TOMIŢĂ LAZĂR”, în memoria celui care va rămâne pentru totdeauna un erou.

La evenimentul care a reunit 30 de pescari vrânceni a fost prezentă conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, precum şi familia acestuia.

“Ne bucurăm că şi anul acesta am reuşit să organizăm competiţia de pescuit sportiv in memoria regretatului nostru coleg Tomiţă Lazăr. Pe această cale, asigurăm familia de sprijinul nostru necondiţionat şi aşteptăm cu nerăbdare sosirea pe lume a celui mai tânăr membru al familiei. De asemenea, apreciez modul în care s-a desfăşurat activitatea şi felul în care am demonstrat că poliţiştii sunt o familie mare, atât în timpul misiunilor cât şi în viaţa cotidiană”, a declarat inspectorul şef, comisar şef de poliţie Remus NICA.

După o noapte întreagă de pescuit, clasamentul pe echipe a fost următorul:



Locul I: Ioniţă Daniel şi Cojocaru Daniel

Locul al II-lea: Negoiţă Gabriel şi Simiz George

Locul al III-lea: Tudorache Nicuşor şi Murea Sorin

Atât participanţii cât şi câştigătorii au primit premii constând în articole sportive, diplome, cupe şi medalii.

„Vrem să mulţumim tuturor celor care s-au implicat pentru ca acest eveniment sa aibă loc şi în acest an şi sperăm să continue. Tata ne spunea întotdeauna că lumea îl respectă în calitate de poliţist şi ne bucurăm să vedem că şi după ce a trecut în nefiinţă acest lucru continuă. Astăzi “culegem” ceea ce el a sădit. A reuşit să rămână în amintirea tuturor ca un OM, un profesionist adevărat, un sportiv şi un bun pescar, aşa că acest eveniment este mai mult decât potrivit pentru a-i aminti numele. Vă mulţumim din suflet tuturor!”, au spus reprezentanţii familiei LAZĂR.

