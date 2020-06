FOTO Cum a casat Electrica din pix bunuri fixe care sunt încă în funcţiune. Directorul neagă vehement

Directorul Sucursalei de Distribuţie Muntenia Nord Focşani, Petrică Ioniţă, a dat explicaţii săptămâna trecută, unei echipe de control de la Electrica Bucureşti, despre modul cum s-a făcut casarea unor mijloace fixe ale societăţii. Controlul s-a axat pe un caz derulat la sfârşitul anului 2018, când comisia de casare de la nivelul Sucursalei de Distribuţie urma să scoată din funcţiune şi să caseze postul trafo aerian de la punctul numit Brigada 4, din satul Bonţeşti, comuna Cîrligele, plus reţeaua de derivaţie.

Din comisie au făcut parte mai multe persoane care aveau sarcina să urmărească existenţa acelor ansamble şi subansamble, a părţilor componente ale bunului respectiv, să execute casarea propriu-zisă. De asemenea, aceeaşi comisie trebuia să realizeze procesele verbale de scoatere din funcţie şi casarea mijlocului fix, dar şi să valorifice, conform prevederilor legale, materialele rezultate în urma operaţiunii de casare.

Doar că aceste operaţiuni s-au făcut din birou, fără ca membrii comisiei să meargă pe teren unde se aflau echipamentele propuse a fi scoase din uz. Deşi în acte figurează că s-au făcut operaţiuni de casare-valorificare-distrugere, în realitate instalaţia propusă a fi desfiinţată a rămas în funcţiune, adică sub tensiune. De această instalaţie se foloseşte un proprietar de terenuri viticole, din Bucureşti, care avea interes să-şi păstreze instalaţia electrică, fiind vorba despre echipamente cu valoare de sute de mii de lei.

Directorul Sucursalei de Distribuţie Muntenia Nord Focşani neagă însă informaţiile obţinute pe surse de reporterul „Adevărul“.

“Am avut un control tematic, cum se întâmplă în fiecare an, de la Electrica Bucureşti, cu privire la modul cum se realizează casarea mijloacelor. Acolo totul este desfiinţat, casat, nu funcţionează nimic. Acestea sunt nişte mizerii aruncate de unii din societate pe care o să-i dau în judecată pentru calomnie. Vă invit să mergeţi cu mine acolo să vedem la faţa locului situaţia, că nici eu nu am fost. Cei din echipa de control ne-au spus că am realizat cel mai bine situaţia casărilor”, ne-a spus Petrică Ioniţă, directorul Sucursalei de Distribuţie.

În schimb, primarul comunei Cîrligele ştie că acea instalaţie este încă sub tensiune şi alimentează proprietarii din zonă.

Din informaţiile noastre, un caz asemănător este verificat şi la Mănăstioara-Panciu, unde o instalaţie propusă pentru casare a ajuns în folosinţa unei firme de construcţii din zonă.

Un director rezistent

În convorbirea telefonică pe care am purtat-o cu directorul Ioniţă, acesta s-a caracterizat ca un profesionist desăvârşit, care în ultimii doi ani şi jumătate de când conduce societatea a reuşit să o ducă pe noi “culmi” de performanţă. Discuţia despre acest lucru a pornit de la faptul că în aceste zile se discută despre o înlocuire a sa din funcţie cu vărul ministrului Lucrărilor Publice, Ion Ştefan.

“La cei mai importanţi indicatori de performanţă am fost între primii. Eram pe ultimul loc la Consumul Propriu Tehnologic, adică pierderi, acum suntem pe locul 3, iar la investiţii suntem pe locul I. Am fost premiat financiar pentru că am realizat 130% indicatorii de performanţă. Am avut curajul să mă lupt cu cei care vor să mă schimbe şi i-am schimbat eu pe ei. Eu sunt aici cu contract de management, prin concurs, pe perioadă nedeterminată”, ne-a mai spus Petrică Ioniţă. În realitate, acesta nu a susţinut un concurs, ci i se reînnoieşte periodic contractul de management. Tot directorul Electrica s-a lăudat că nu a fost numit politic în funcţie. "Eu lucrez de 33 de ani în această firmă. Nu am fost numit politic, nici nu am făcut politică vreodată. Nu îmi place. Dacă voiam, pupam mâini la Înalta Poartă de mult, dar nu mi-a trebuit”, ne-a mai spus Ioniţă.

O fotografie din timpul unei campanii electorale recente îl contrazice. Acesta apare alături de conducerea ALDE, într-o acţiune electorală în Focşani.

În urmă cu zece ani, Petrică Ioniţă a fost implicat într-o anchetă a procurorilor DNA , alături de alţi colegi.

La vremea respectivă, aceştia au fost sancţionaţi cu tăierea a 10% din salariu pe o perioadă cuprinsă între o lună şi trei luni, după ce superiorii lor de la regionala Ploieşti au constatat, în urma unui control, că au încălcat mai multe proceduri de lucru. Dosarul se referea la avizele date unor consumatori, persoane juridice din Focşani şi Odobeşti, în schimbul unor sume de bani. Cazul a fost clasat între timp.