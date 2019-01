FOTO Un bărbat care suferă de o boală de sânge extrem de rară primeşte de şapte ani trombocite de la doi pompieri. "Datorită lor am garanţia zilei de mâine"

Plutonierul adjutant Petrică Dumitru şi plutonierul major Florin Tăbăcaru donează, periodic, la interval de trei luni, trombocite pentru un pacient care suferă de o boală de sânge.Trombocitele, cunoscute şi cu denumirea de plachete sanguine, sunt cruciale în procesul normal de coagulare a sângelui.

Marin Său are o grupă sanguină rară, doar 5% din populaţia pământului fiind purtătoarea ei. La nivelul fiecărui centru de transfuzii există o bază de date cu cei care au această grupă de sânge iar legătura de sânge dintre donatori şi donatar durează de mai bine de şapte ani de zile.

Bărbatul cu grupa de sânge rară s-a agăţat de orice speranţă, a căutat informaţii şi s-a interesat de oamenii care îl puteau ajuta în acest sens.

“Astfel a aflat că există un donator compatibil în persoana domnului plutonier major Tăbăcaru Florin. L-a sunat, i-a prezentat cazul său şi l-a rugat să-l ajute. Cum era şi firesc pentru un salvator profesionist, a acceptat imediat. Aşa au ajuns să se cunoască. Numai că sângele colegului nostru nu era suficient. Pacientul execută această procedură lunar iar donarea de trombocite se poate face aproximativ o dată la trei luni. Ştiind că mai există un coleg cu aceeaşi grupă de sânge, plutonierul major Tăbăcaru Florin a luat legătura cu plutonierul adjutant Dumitru Petrică şi i-a propus să se alăture acestui caz. Cum problemele semenilor reprezintă o prioritate pentru salvatori, aceştia implicându-se în mod direct pentru rezolvarea lor, şi de această dată răspunsul a fost afirmativ”, potrivit plutonier Cristina Pârvu, purtător de cuvânt ISU Vrancea.

Acum, pe lângă gestul nobil pe care îl fac pentru donatar, între aceştia s-a creat şi o frumoasă prietenie.

”Este imposibil să nu te implici emoţional, mai ales când faci acest lucru de câţiva ani de zile” spune Florin.

Marin Său ştie că are pe cine se baza, şi la rândul lui zice: ”Datorită lor am garanţia zilei de mâine. Am încredere în ei, sunt serioşi. De fiecare dată când apelez, ei sunt acolo pentru mine. E un lucru extraordinar ceea ce fac şi nici nu ştiu cum să le mulţumesc. Acum trei săptămâni nora mea a născut un nepoţel. Vă daţi seama cât m-am putut bucura! Chiar dacă nu l-am cunoscut încă, pentru că băiatul şi nora sunt plecaţi din ţară, trag nădejde că o să mai trăiesc până să-l strâng în braţe”, a spus bărbatul.