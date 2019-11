FOTO Cum s-a derulat prima parte a colaborării româno-spaniole derulată de Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau". Participantă: "Cea mai bună experienţă din viaţa mea"

Schimbul de tineri a fost derulat de Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Focşani în parteneriat cu Asociaţia Juvenil Wubira, Olvera din Spania, începând din prima zi a lunii iunie, cu termen de finalizare a formalităţilor pe 31 ianuarie 2020. Etapa a doua a schimbului de tineri româno-spanioli se va desfăşura în Spania, în perioada 8-17 martie 2020, în cadrul unui proiect similar - ”Rural Olympics”.

O informare despre scopul, obiectivele şi activităţile incluse în proiectul Erasmus+ „Challenge to change, Challenge to exchange – Alternative for a Healthy Inclusive Society” s-a realizat în cadrul cercului pedagogic al consilierilor educativi din Vrancea, organizat la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, din Focşani pe 18 noiembrie. Coordonatorii de proiecte educative şcolare şi extracurriculare au aflat că, pe lângă activităţile extraşcolare curente, se pot realiza, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, o multitudine de alte proiecte pentru tineri, menite să contribuie la îmbunătăţirea cunoaşterii despre diversitatea lumii contemporane, respectiv europene, schimburi culturale şi educative, interacţiuni sociale şi inclusive etc.

„Challenge to change, Challenge to exchange – Alternative for a Healthy Inclusive Society”, proiect pentru asigurarea incluziunii sociale în rândul elevilor cu vulnerabilităţi

Acest proiect în domeniul educaţiei non-formale este implementat ca parte integrantă a strategiei de dezvoltare europeană a Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau” Focşani, care îşi propune asigurarea incluziunii sociale în rândul elevilor cu obstacole financiare şi/sau geografice, proveniţi din familii de emigranţi/monoparentale (elevi cu risc de abandon şcolar), creşterea calităţii vieţii şi inovaţiei prin completarea educaţiei formale cu activităţi de învăţare non formale, de a dezvolta în rândul liceenilor a competenţele cheie necesare în secolul al XXI-lea şi de a creşte participarea tinerilor români şi spanioli cu vulnerabilităţi pentru a combate marginalizarea, excluziunea socială, radicalismul, violenţa şi intoleranţa.

În perioada implementării proiectului s-a creat un spaţiu deschis de întâlnire pentru 40 de participanţi români şi spanioli (34 de tineri de 15-18 ani, din România şi Spania, cu oportunităţi reduse şi 6 lideri de grup) care să cultive un stil de viaţă sănătos prin practici incluzive. ”Acest proiect va contribui semnificativ pe termen mediu şi lung la atingerea obiectivului strategic din educaţia sec. XXI de promovare a echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active, permiţând realizarea sinergiilor în educaţie prin colaborarea colegiului cu asociaţii de tineri din Europa conform triunghiului educatie-cercetare-inovare. Mulţumim partenerilor noştri de la Şcoala Postliceală ”Vasile Alecsandri, Focşani, Centrul de Educaţie Inclusivă ”Elena Doamna”, Şc. Gimnazială Tulnici, Parcul Natural Putna Vrancea, Coop. Sporul, elevilor voluntari din cadrul C.T. ”Edmond Nicolau” ş.a., pentru ajutorul acordat în implementarea proiectului”, au precizat profesorii Paula Popescu, Silviu Brebuleţ, Doina Boboc şi Alexandra Tătaru, coordonatorii proiectului.

Proiectul a cuprins două categorii de activităţi principale, respectiv o vizită de pregătire în avans pentru un lider şi un tânăr din Spania, în perioada 6-8 septembrie 2019 şi schimbul de tineri propriu-zis, respectiv o săptămână plină de activităţi non formale, în perioada 6-12 octombrie 2019, mare parte dintre acestea desfăşurându-se la Lepşa şi Greşu, Comuna Tulnici. ”Nu voi uita niciodată acea săptămână minunată. Am plecat de acasă cu inima frântă ştiind că măcar pentru o săptămână voi uita ce ştiam despre problemele în familie, despre prieteni. Am plecat spre un loc despre care nu ştiam mare lucru. Dar acum, gândindu-mă la ce a fost, realizez că a fost cea mai bună experienţă din viaţa mea. Am întâlnit oameni noi, mi-am făcut prieteni noi, care m-au schimbat ca persoană”, mărturiseşte o tânără participantă în proiect.

Pentru mai multe detalii legate de proiect şi activităţile principale nu ezitaţi să urmăriţi pagina https://challengetoexchange.home.blog/ .