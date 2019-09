Fostă angajată la primărie în Vrancea, trimisă în judecată pentru delapidare. Soţul era şef de post în comună

Valeria Ioniţă, fosta casieră a Primăriei comunei Tîmboieşti,condamnată civil, anul trecut, pentru delapidarea a peste 15.000 de lei, după ce s-a descoperit că aceasta nu înregistrase în contabilitate o parte din taxele şi impozitele plătite de cetăţenii din comună, a fost trimisă în judecată de curând pentru o altă faptă asemănătoare.

Procurorii spun că femeia, soţia şefului de post din comună care între timp s-a pensionat, şi-a însuşit 2.100 de lei, după ce ar fi emis chitanţe pe care nu le-a evidenţiat în contabilitate. Bani pe care i-a folosit în scop personal.

Această nouă faptă provine din anul 2015, după ce anul trecut, în luna ianuarie, instanţa civilă a condamnat-o la pedeapsa de un an şi 4 luni închisoare, cu interzicerea unor drepturi de a mai ocupa o funcţie la stat, dar şi cu muncă în folosul comunităţii. La vremea respectivă femeia şi-a recunoscut fapta, după ce Primăria a sesizat parchetul, la solicitarea mai multor cetăţeni care au reclamat faptul că figurează cu obligaţii fiscale neplătite din anii 2014 şi 2015.

“Când am venit la conducerea primăriei, în anul 2016, am solicitat un audit şi atunci s-a descoperit totul. Am acţionat prinr-un executor judecătoresc pentru recuperarea sumelor şi încă mai avem de recuperat. Foarte mulţi cetăţeni s-au prezentat la noi cu acte false emisă de fosta casieră. Ea şi-a dat demisia de atunci”, ne-a declarat Marian Pleşea, primarul comunei Tîmboieşti.

Şi în acest nou caz, care se juecă la Tribunaul Vrancea, Primăria Tâmboeşti s-a constituit parte civilă în dosar.

