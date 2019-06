Fetele de la ţară intrate în galeria elevilor de 10 la Evaluarea Naţională. „Am muncit foarte mult în ultimul an“

13 absolvenţi de gimnaziu din judeţul Vrancea au reuşit să obţină nota maximă la Evaluarea Naţională 2019.

Două dintre performerele examenului au învăţat la şcoli din mediul rural. Este vorba despre Andreea Camelia Tănase, de la Şcoala gimnazială din localitatea Chiojdeni, şi de Diana Gavrilă, de la Şcoala Gimnazială “Învăţător Gheorghe Asanache” din Bordeşti.



Coincidenţă interesantă, ambele fete sunt fiicele viceprimarilor din comunităţile respective, iar mamele lor sunt educatoare. Ele vor fi acum şi colege de clasă la liceu, după cum rezultă din opţiuni.

Andreea Tănase spune că rezultatul de la Evaluarea Naţională îl datorează părinţilor, care au susţinut-o permanent, dar şi profesorilor de la şcoală care au încurajat-o tot timpul. Totuşi, nu ar fi reuşit fără munca depusă zilnic.

“În ultimul an am muncit foarte mult. În afara orelor de la clasă, în jur de 4-5 ore le-am dedicat studiului şi aşa au venit şi notele. M-am bucurat enorm, mai ales că am avut emoţii, în special la română. Cei de la şcoală m-au felicitat cu toţii, dar în acelaşi timp mă bucur şi pentru colegii mei din clasă, care au obţinut şi ei note destul de bune. Momentan, o să mă îndrept către Colegiul Naţional Unirea, unde voi opta pentru profilul matematică-informatică, iar în cei patru ani de liceu voi avea suficient timp să aleg ce facultate voi urma”, ne-a spus Andrea. Adolescenta are şi planuri de vacanţă, în centrul atenţiei fiind tot cartea.

“Voi citi în această vacanţă. Am o mulţime de cărţi pe care îmi doream de mult să le citesc, dar nu am avut timp. Cred că voi pleca undeva şi cu părinţii”, ne-a mai spus Andreea (foto sus)

Aşa cum am menţionat mai sus, adolescenta o va avea colegă de clasă pe Diana Gavrilă, din Bordeşti, cealaltă performeră din medul rural de la Evaluarea Naţională.

Diana va opta tot pentru clasa de matematică-informatică, pentru că în şcoală matematica a fost disciplina preferată.

“Nu mi s-a părut foarte greu examenul, însă nu mă aşteptam la 10 curat. La Limba Română lucrurile sunt subiective, se poate interpreta, pe când la matematică este altceva. Am fost felicitată de profesori şi colegi, iar părinţii mei s-au bucurat enorm, deşi se aşteptau la un astfel de rezultat. Voi urma Colegiul Naţional Unirea din Focşani, iar la facultate am timp să mă gândesc pe parcurs. În vacanţă, vreau să mă odihnesc şi voi merge să stau o perioadă la fratele meu în Bucureşti”, ne-a declarat Diana (foto jos)

Celelalte note de 10 au fost obţinute în Vrancea de următorii elevi: Melisa Luciana Antonescu - Şcoala “Duiliu Zamfirescu”, Marius Baican - Şcoala “Ion Basgan”, Diana Bădărău - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”, Rareş Cara - Şcoala “Anghel Saligny”, Irina Elena Coman - Colegiul Naţional “Unirea”, Alexandra Elena Filimon - Şcoala “Ştefan cel Mare”, Alexandra Ifrim - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”, Dragoş Norocea - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”, Miruna Ioana Pîslaru - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”, Elena Lăcrămioara Sartore - Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” , Ianis Robert Sava - Şcoala “Duiliu Zamfirescu”.

