Explicaţii după notarea cu 3 a unei teze de 8,25 la Evaluarea Naţională. Comisia s-a încurcat în „borderou”

Maria Alexia, absolventă a Şcolii nr. 28 din Galaţi, a primit nota 3 la Matematică, la Evaluarea Naţională, iar după contestaţie a primit cu cinci puncte mai mult, ajungând astfel la 8,25, fiind una dintre cele mai mari diferenţe de notare pentru aceiaşi teză la nivel naţional.

După contestaţie, media generală a Mariei Alexia a crescut de la 5,95 cât avea iniţial, la 8,57.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi au sesizat Comisia naţională de Evaluare Naţională, care va stabili cum vor fi sancţionaţi profesori evaluatori. Ei sunt din judeţul Vrancea.

Potrivit şefei IŞJ Vrancea, o eroare de trecere a notei în borderou ar fi stat la baza notării cu 3 a tezei elevei din Galaţi.

"Am primit o sesizare de la Comisia judeţeană de evaluare a judeţului Galaţi care ne-au sesizat o diferenţă foarte mare de punctaj, de la nota 3 la nota 8,25. După ce am primit în cursul zilei de ieri (marţi - n.red.) lucrările din centrul zonal de contestaţii, am început cercetările. Comisia judeţeană a mers în centrul nostru de corectare, am vizualizat lucrarea, am vizualizat borderourile, am verificat şi celelalte lucrări din centru şi am descoperit că la lucrarea cu numărul 2.012 a fost trecută nota lucrării cu numărul 2013. Practic cele două note au fost trecute inversat pe lucrări", a declarat Daniela Marchitan, inspector general şcolar, pentru Agerpres.

Inspectorul general a sesizat şi comisia naţională de Evaluare Naţională iar cei doi profesori riscă acum să nu mai aibă posibilitatea de a participa în comisiile de corectură la examenul de Evaluare Naţională.

Vă mai recomandăm:

Mama elevei care a primit nota 3 la Evaluare: „Am fost şocaţi. Fetiţa repeta întruna «Asta nu e nota mea!»

Cu cât a crescut după contestaţie nota unui elev din Galaţi care a luat 3 la proba de Matematică de la Evaluarea Naţională