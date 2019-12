Explicaţia medicului în cazul morţii bebeluşului consultat de Sfântul Nicolae. „Copilul avea tonus bun“ VIDEO

Medicul care a consultat-o pe fetiţa de 5 luni, din Ciuşlea, judeţul Vrancea, moartă în urma unei penumonii, după cum au spus medicii legişti, se disculpă. Mihaela Mihalache a povestit că a investigat copilul ca la carte,spunând că bebeluşul avea o stare totuşi bună şi că nu îşi explică ce s-a întâmplat mai departe acasă, în familie, după ce a prescris tratamentul.

“La examenul clinic nu am depistat simptomatologie respiratorie, semne de insuficienţă respiratorie, copilul respira bine, era bine colorat, avea tonus bun. Copilul a fost consultat pe îndelete, dezbrăcat la pampers pentru că aşa consult toţi copiii sugari. Copilul a primit o reţetă acasă, cu antitermice şi simptomatice. Dacă era caz de internare îl trimiteam. Orice copil febril sub vârsta de şase luni, fără alte semne de boală, poate fi tratat acasă. Un copil care are insuficienţă respiratorie nu poate să sugă, să se alimenteze cum trebuie, este agitat. Dacă nu am depistat aceste semne înseamnă că nu a fost”, spune medicului Mihaela Mihalache.

Reprezentanţii Spitalului Judeţean Focşani au precizat că micuţa a fost consultată în Cabinetul de Pediatrie din Policlinică şi că s-a constituit o comisie pentru a se vedea dacă din punct de vedere administrativ au fost respectate toate protocoalele.

“Pneumonia este un diagnostic prezumtiv, care se pune în primă fază. S-au luat probe şi s-au trimis la Iaşi, pentru a vedea exact cauza decesului”, spune Alina Cosma, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgenţă.

Poliţiştii au fost sesizaţi despre moartea copilei în dimineaţa zilei de 7 decembrie şi au deschis un dosar penal.

“S-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Cadavrul a fost trasportat la SML iar în funcţie de rezultatul raportului de expertiză se vor continua cercetările”, spune insp. pr. Cătălina Murariu, purtător de cuvânt IPJ Vrancea.

Reamintim că o femeie din Ciuşlea a venit cu fetiţa ei de 5 luni la spital, pentru că aceasta se simţea rău. Rudele spun că acest caz a fost tratat superficial, mamei bebeluşului spunându-i-se că sugarul are doar roşu în gât. A doua zi dimineaţă, mama şi-a găsit fetiţa fără suflare.

"Dânsa mi-a dat tratament, mi-a zis că are început de roşu în gât. Mi-a dat tantum verde, analgin, panadol şi nişte picături care se dau în caz că face temperatură mai mare de 39 de grade. Sâmbătă dimineaţă, la ora 5.00, a mâncat fata, iar la ora 6.00 m-am trezit să-i dau medicamentul şi nu am mai avut cui. Murise”, a spus mama fetiţei pentru Jurnal de Vrancea.