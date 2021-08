Experienţă impresionantă a salvatorilor de animale. Şase pui de ţestoasă, redaţi naturii după ce mama lor a murit VIDEO

O broască ţestoasă care a murit după ce a fost călcată de o maşină a lăsat în urmă şase urmaşi, fără să-i cunoască.

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei de Conservare a Diversităţii Biologice (ACDB), accidentul a avut loc în luna iunie, iar în urma transportului ţestoasei de la Galaţi la Centrul pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice ACDB, femela epuizată a lăsat şapte ouă mici care au fost puse imediat puse într-un incubator.

Marţi, 25 august, angajaţii şi voluntarii ACDB au avut marea bucurie să vedă cum şase pui de ţestoasă au eclozat.

„La începutul verii, cineva a găsit o ţestoasă călcată de maşină şi a decis să o salveze, aducând-o la centrul nostru. Din păcate, ţestoasa nu a supravieţuit, dar cu ultimele puteri, chiar pe drumul spre centrul nostru, a depus şapte ouă. Nu am putut să rămânem indiferenţi şi am decis să punem ouăle la incubator. După ceva timp, am avut plăcuta surpriză de a găsi şase puiuţi care au eclozat. Toţi sunt perfect sănătoşi”, spune Matei Ionuţ Dragomir, responsabil de conservare la ACDB.

Puii de ţestoasă sunt foarte vioi şi membrii ACDB au luat decizia de a-i duce într-un habitat natural favorabil pentru a le creşte şansele de adaptare şi supravieţuire, o zonă cu apă stătătoare de mică adâncime.

SURSA VIDEO: ACDB