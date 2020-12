EXCLUSIV Noua Nadia a gimnasticii româneşti: cum a cucerit Europa şi ce-şi doreşte VIDEO

Are 14 ani şi este deja considerată urmaşa marii gimnaste Nadia Comăneci, după rezultatele de excepţie obţinute acum mai puţin de o săptămâna la cea mai puternică întrecere sportivă rezervată junioarelor, Campionatele Europene, care au avut loc în Turcia, unde a câştigat tot ceea ce se putea câştiga.

Ana Maria Bărbosu este din Focşani, componentă a Clubului Sportiv Şcolar şi se pregăteşte la Centrul Olimpic de la Deva.

A ajuns într-o sală de gimnastică în urmă cu zece ani, adusă de mână de părinţi, pentru că, aşa cum spune Ana Maria despre ea, era extrem de energică. Acolo antrenorii i-au remarcat potenţialul extraordinar şi au pregătit-o pentru mare performanţă.

„Prima dată m-a adus mama la sală, fiindcă aveam prea multă energie şi s-a gândit să mi-o consum în groapa cu bureţi. Am început cu o mică mişcare la vârsta de 4 ani, apoi m-au preluat Daniela Trandafir şi Cezar Stoica, antrenorii mei, pentru a face performanţă şi cu ei am început să simt cum este gimnastica.

Pe parcurs au început să apară şi rezultatele şi am fost selectată în lotul de la Deva, unde mă antrenez şi în prezent cu Lucian Sandu şi Gina Gogean”, povesteşte pentru „Adevărul“ Ana Maria Bărbosu, cea mai bună sportivă din Europa la categoria junioare.

Până la rezultatul extraordinar din Turcia, Ana Maria era şi campioana naţională a României, cu doar o lună în urmă obţinând 9 medalii de aur şi una de argint la Campionatele Naţionale de la Ploieşti.

Ceea ce s-a întâmplat însă în Turcia a depăşit însă orice vis al ei. A luat medalia de aur cu echipa României, apoi la individual compus, dar şi la toate cele 4 aparate, bârnă, sol, paralele şi sărituri.

„Am fost mândră că am reuşit să aduc bucurie României şi am simţit numai emoţii pozitive. Nu m-am gândit la medalii, ci doar să-mi fac treaba cât de bine pot şi în funcţie de execuţia mea a venit şi medalia. Dar nu m-am gândit neapărat la medalii dinainte. Muncesc în jur de 5-6 ore pe zi. Chiar dacă pare greu, nu m-am gândit niciodată să renunţ. Dacă îţi place ce faci eşti sigură de drumul tău şi faci totul cu plăcere, nu simţi regrete. Îmi propun să rămân sănătoasă în primul rând, să muncesc, să îmi perfecţionez integralele, exerciţiile de dificultate”, spune cu modestie Ana Maria Bărbosu.

Ana Maria Bărbosu, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului Sursa Federaţia Română de Gimnastică

Cum menţionam la început, despre noua Nadia a gimnasticii s-a exprimat chiar marea campioană a României, Nadia Comăneci, care vede în Ana Maria o mare gimnastă.

„M-am uitat la exerciţiile ei şi are potenţial mare, pentru că în momentul de faţă baza gimnasticii sunt picioarele, din patru aparate, trei aparate sunt de picioare. Ea are acest potenţial să fie bună la individual compus şi are loc de a creşte în dificultate şi vreau să o felicit pentru felul cum a concurat şi pentru execuţia ei frumoasă şi faptul că are dificultate la acrobatică şi ne arată şi această gimnastică artistică, pe care noi am admirat-o cu mulţi ani în urmă”, a spus Nadia într-o intervenţie televizată.

Antrenorii de la Focşani care i-au îndrumat primii paşi vrâncencei şi au adus-o la nivelul de astăzi sunt extrem de mândri de eleva lor, dar şi de cealaltă componentă din Focşani a lotului naţional, Iulia Florentina Trestianu, clasată pe primul loc cu echipa la Campionatul European şi pe locul IV la individual compus.

Ana Maria Bărbosu, împreună cu colega ei de club, Iulia Trestianu Foto Ştefan Borcea

„În sala de la CSS Focşani au învăţat primii paşi, primele mişcării, primele elemente, temelia este aici. Este vorba despre multă muncă, nopţi nedormite din partea noastră ca să gândim cum este mai bine pentru sportive, cum este mai bine să le ajutăm pentru a ajunge acolo unde sunt astăzi”, spune Daniela Trandafir, antrenoare şi arbitră internaţională.

„Părinţii au avut un rol deosebit. Le-au adus zilnic la sală, au respectat programul, fetele nu au lipsit niciodată iar corectitudinea lor ne-a pus pe gânduri de când au păşit prima dată în sală. Niciodată nu au trişat cu numărul de repetări, chiar făceau în plus, de aici şi secretul succesului”, spune şi Cezar Stoica, celălalt antrenor al gimnastelor din Focşani.

Ana Maria Bărbosu a fost declarată şi sportiva anului 2020 în judeţul Vrancea, în cadrul unui eveniment organizat de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea.

FOTO: Ana Maria Bărbosu, sportiva anului 2020 în Vrancea Foto Ştefan Borcea

Vă mai recomandăm:

Gimnastica, speranţe pentru viitor! Perfomanţă colosală obţinută de România la Campionatul European

Multipla campioană europeană de gimnastică la junioare a impresionat-o pe Nadia Comăneci: „Are potenţial mare”